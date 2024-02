Přerov plánuje festival v parku. Vzácným ptákům hrozí úhyn, namítají petenti

Nový festival Velká Morava si klade za cíl přilákat na hvězdy české a slovenské hudební scény kolem šesti tisíc návštěvníků. Zazpívat má například Ewa Farna, No Name či O5 a Radeček. Podle vedení radnice jde o významnou kulturní akci, která Přerov zviditelní.

„Často od lidí slyšíme, že by chtěli ve městě více kultury pro mladé. Proto jsme se na tuto oblast zaměřili,“ říká primátor Petr Vrána (ANO).

Petice požaduje přesun do jiné lokality

„Shodli jsme se s odborníky, že tato forma a velikost akce je v tomto místě nevhodná,“ uvádí organizátoři.

Tento pohled sdílí třeba ornitologové nebo mykologové. „Park Michalov je z pohledu výskytu vzácného ptactva mimořádně cennou lokalitou. Taková akce, nesoucí s sebou velký hluk a kumulaci lidí, zdejší ptačí populaci rozhodně neprospěje,“ obává se ornitolog Jiří Šafránek.

Podle něho se zde vyskytuje například strakapoud prostřední, což je vzácný druh, podobně vzácní jsou lejsek bělokrký či šedý, několik druhů pěnic, slavíci a další ohrožené druhy.

„Většina těchto ptáků je velmi plachá a velký hluk jim může přivodit nepříjemný stres, nehledě na to, že Michalov je nádhernou klidovou lokalitou, jež si takovou hlučnou akci nezaslouží,“ míní Šafránek.

Stejného názoru je ředitel Společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, jenž park rovněž dobře zná.

„Koncerty zcela zásadně zasáhnou do života zde žijících ptáků a mohou na populaci způsobit velké škody. Hrozí i hromadný úhyn,“ varuje.

Je za kritikou a peticí politika?

Proti je též mykolog Jiří Polčák. „Michalov je republikově ojedinělou lokalitou, kde roste několik desítek druhů hub z červeného seznamu, včetně endemické čirůvky ostenkaté nebo velmi vzácného hřibu rubínového,“ říká a upozorňuje i na ohrožené rostliny, jež se zde vyskytují. „Festival může tuto jedinečnou lokalitu vážně ohrozit.“

Naopak náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu – ODS) vidí za peticí snahu opozice zhatit atraktivní akci a obavy odborníků vnímá jako liché.

„Je to ukázka toho, že úspěch se neodpouští, zvláště pak ze strany opozičních zastupitelů, jejichž hnutí Společně pro Přerov za touto iniciativou stojí,“ argumentuje.

Zastupitel Jan Horký ze zmíněného hnutí to odmítá. „Je pravda, že někteří naši členové jsou iniciátory petice, ale nikdo z nich není v zastupitelstvu. Jestli chce někdo nazvat petici snahou ublížit koalici, je to hodně smutné. Tady jde o ochranu našeho unikátního parku, o nic jiného,“ reagoval.

Dohnal si nemyslí, že nápor až šesti tisíc návštěvníků způsobí na nákladné výsadbě a okrasné úpravě památkově chráněného místa škody.

„Festival bude probíhat na travnaté ploše, která byla v době rekonstrukce parku před dvaceti lety určena pro kulturní akce. Bude oplocen s výhradním vstupem a výstupem do Bezručovy ulice, tedy v opačném směru než do parku Michalov,“ popisuje.

Dohnal nesdílí ani obavy, že hluk ohrozí ptáky či provoz blízké záchranné stanice Ornis.

„Hlavní období hnízdění ptáků trvá od února do začátku června. I z tohoto důvodu byl vybrán pozdější termín akce,“ podotýká náměstek primátora.

„Jestli někdo tvrdí, že před polovinou července už je ukončeno hnízdění, tak je to účelové tvrzení. Některé zde žijící druhy vyvádějí mláďata ještě v září, takže doba konání festivalu je naopak obdobím zvýšené péče o mláďata. Obzvlášť v této době potřebují ptáci klid,“ tvrdí ovšem Vermouzek.

Pokud by se festival nakonec neuskutečnil, mohlo by mít město se společností Petarda Production problém. Vniveč by přišly čtyři miliony korun, které radnice na projekt uvolnila a mají se vrátit na vstupném. Navíc už začal prodej vstupenek, za něž by se musely vracet peníze.

„Festival ano, ale na místě, kde přírodě nehrozí velké škody“

Organizátoři uvádějí, že jejich petice je vyvrcholením postupných kroků, jež už dříve doporučovaly vedení města uspořádat akci jinde.

„Včetně jednomyslného usnesení komise životního prostředí, která rozhodla, že Michalov není dobrým místem pro takový festival. Rada města to však nevzala v potaz. Bohužel koalice nějak rozhodla a nehodlá nic měnit,“ kritizuje jeden z iniciátorů Martin Čechál.

„Uvidíme, jak petice osloví veřejnost. Po týdnu máme stovky podpisů, což je slušné,“ řekl iniciátor podpisové akce.

Po petici mohou podle něho následovat další kroky, konkrétně je však nechtěl přiblížit. Zda půjde například o oslovení ministerstva životního prostředí nepotvrdil ani nevyvrátil.

Zdůraznil, že iniciátoři petice nejsou proti festivalu jako takovému. „Festival ano, ale na místě, kde přírodě nehrozí velké škody,“ uzavřel.