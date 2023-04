Pět let na nápravu nestačilo. Problémová místa hyzdí krásu Olomouce dál

1 Průchod z centra do parků je stále odpudivý

Zčásti kryté schodiště skrze hradby mezi centrem Olomouce a Bezručovými sady představuje praktickou spojku. Průchod takzvaným Michalským výpadem spojujícím historické centrum s parky ale roky kazí dvě věci – vandalové a voda, jež se drží ve zdech a vytéká i na schody.

Místo bylo ostudou už před pěti lety a je jí i nyní, neboť radnice chce vyřešit oba problémy současně. Kvůli tomu druhému najala firmu, která provedla detailní diagnostiku.

„Konkrétně se provedly kopané sondy na podestách schodiště, aby se zjistil i stav jeho nosné konstrukce. Současně byl proveden geofyzikální průzkum za pomoci georadaru pro zjištění úrovně skalnatého podloží a vlhkostní průzkum,“ přiblížila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Hlavní příčinou současného stavu se ukázalo být prosakovaní vody u hradební zdi na dvou místech. Další voda se bere od věže nad schodištěm, odkud teče dolů, kde zůstává.

Se souhlasem památkářů radnice rozhodla o sanaci, jež má odstranit příčiny vlhkosti a odvést prosakující vodu do nedalekého Mlýnského potoka. Dokumentace už je hotová, čeká se na stavební povolení.

„Předpokládáme provedení prací v letech 2024 až 2025. Půjde o náročný stavební zásah a opravu, náklady jsou odhadovány na patnáct milionů korun,“ doplnila Štědrá.

2 Podchod u nádraží se nedaří udržovat

Přestože je podchod u autobusového nádraží prvním místem, které část lidí cestujících do města vidí, není hezký, ani když je opravený a čistý. Radnice ho sice do tohoto stavu vždy jednou za čas vrátí, jenže v mezičase se stává terčem vandalů a sprejerů, kteří jsou velmi dobře obeznámeni s tím, kam vidí nainstalované kamery městské policie.

„Podchody jsou obecně velmi snadným terčem vandalů a sprejerů a z tohoto důvodu je jejich údržba velmi náročná. Podchod u autobusového nádraží byl postaven ještě před rokem 1989 a na obklad vnitřních stěn i dalších povrchů byl použit mramor,“ shrnula mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

„Právě ten je častým cílem vandalů, desky nyní pokrývá graffiti a na několika místech jsou obklady i prokopnuté. Plošné očištění a doplnění zničených desek je přitom kvůli zvolenému materiálu finančně velmi náročné a vzhledem k opakujícímu se úmyslnému poškozování je to nekonečná práce,“ dodala.

V blízké budoucnosti by se místo mělo proměnit, neboť radnice bude příští rok zadávat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci nadzemních přístřešků. V rámci ní se bude řešit i zabezpečení a vzhled vnitřních prostor tak, aby byly z hlediska údržby ekonomičtější. Opravy poničeného mramoru jsou totiž velmi drahé.

Samotné provedení oprav by se podle nynějších předpokladů mělo uskutečnit v horizontu přibližně dvou let.

Podchod už řadu let spadá pouze do režimu takzvané záchovné údržby, v rámci níž je prováděno každoroční čištění odvodňovacích prvků a drobné stavební opravy.

„Během letošního dubna a května plánujeme čištění vnitřních částí podchodu – stěn, podlahy a zábradlí – s pomocí horké vody a páry. Proběhne také pravidelné vyčištění okapů, svodů a žlabů,“ nastínila Štědrá.

V průběhu roku má dojít i na opravu povrchu zdí, jež jsou v linii sloupků zábradlí, konců schodišťových, a rampových zdí, kde jsou mramorové obklady hrubě poškozeny, krycích plechů na fasádě, poničeného mramoru na nástupních plochách několika schodů a též obnovu bezpečnostního značení schodů či odstranění části graffiti na obkladech.

Předpokládané náklady na údržbu podchodu jsou odhadovány na více než 600 tisíc korun.

Ostudná místa Olomouce Nynější druhý díl seriálu navazuje na první, který se věnoval čtveřici nově vybraných lokalit, jež městu nedělají dobrou reklamu. Jsou to tržnice s bývalým autobusovým nádražím, zimní stadion, prostor u vlakového hlavního nádraží a přístřešky bezdomovců poblíž Klášterního Hradiska.

3 Záchody u vstupu do parku pořád nefungují

Nejpopulárnější olomoucké parky – Čechovy a Smetanovy sady – zabírají na 27 hektarů, ale lidé si v nich na toaletu odskočí jen někdy.

„Určitě bych tu lepší sociálky uvítala, chybí tu,“ potvrdila například čtyřiatřicetiletá Lucie, která s dětmi chodí do parku na hřiště.

Záchody jsou sice dostupné na Výstavišti Flora, ovšem ne nepřetržitě po celý rok.

„Jedny se nachází na okraji Smetanových sadů mezi pavilonem A a E, veřejnosti jsou přístupné od dubna do října. Další toalety lze využít v Bezručových sadech při vstupu do botanické zahrady, vždy v rámci otevírací doby,“ přiblížil mluvčí výstaviště Michal Poláček. Další záchody jsou u pavilonů, ovšem slouží jen návštěvníkům tam konaných akcí.

Přímo v parcích jsou jen zdevastované záchody u vstupu do Čechových sadů z Palackého ulice. Ty postavil olomoucký stavitel Jan Hublík v roce 1922, naposledy ale fungovaly v roce 1995, kdy do Olomouce zavítal papež Jan Pavel II.

Ještě před pár lety se k budově dalo dostat, třebaže svým odpuzujícím stavem a posprejovanými stěnami kolemjdoucí nelákala. Dnes je stav toalet ještě horší. Z krásné okolní zeleně se stalo oraniště, objekt je oplocen a má rozbitá okna. Naproti se přitom nachází dětské hřiště.

Olomoučané se však mají brzy dočkat změny. „Rekonstrukce toalet proběhne ještě letos. Přípravné práce začaly už loni a od března pokračují,“ uvedla mluvčí magistrátu.

Dopad to bude mít i na provoz tramvají, o posledním květnovém víkendu je kvůli napojování kanalizace plánována výluka.

„Budou osazena nová okna i dveře, výměna čeká i střechu a podlahy. K objektu také povede nový mlatový chodník,“ slibuje Štědrá.

„Návštěvníci parku pak uvnitř budovy najdou bezbariérové WC, pisoár, pro maminky s malými dětmi bude k dispozici přebalovací pult a obsluze WC, kterou bude zajišťovat Výstaviště Flora, bude sloužit také sklad potřebného vybavení. V projektu se počítá rovněž s pítkem umístěným na straně budovy směrem k hřišti,“ dodává.

Předpokládané náklady dosáhnou přibližně tří milionů korun.

4 Útočiště bezdomovců funguje dál

I po pěti letech dál hyzdí okraj Bezručových sadů bezdomovecké sídlo. Nachází se u jednoho z mostků přes Mlýnský potok, přičemž nedaleko je na druhém břehu dětské hřiště, o kus dál školka a poněkud paradoxně rovněž sídlo městské policie.

Místo zůstává dál zanedbané a lidé bez domova si mezi stromy a keři vybudovali své příbytky, kolem nichž se válí velké množství odpadků. Strážníci místo pravidelně kontrolují.

„Přebývá tam o dost méně lidí než v roce 2018, nyní kolem pěti až šesti, maximálně přechodně do deseti,“ přiblížil mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle. Větší problémy tam podle něj nebývají.

Nevzhledné místo by mohlo zmizet po zvelebení plochy vedle sokolovny, jež s bezdomoveckou kolonií sousedí. Na pozemcích developer plánuje vybudovat ubytování pro studenty. Kdy by k tomu mohlo dojít, ale zatím není jasné.

5 Tribuna zmizela, úkryt narkomanů zůstal

Právě bývalá sportovní plocha za sokolovnou u třídy 17. listopadu byla před pěti lety pátým zvoleným ostudným místem a ani její stav se za uplynulé roky příliš nezměnil.

Pouze zmizela polorozpadlá kamenná tribuna, její prostor teď ovšem zarůstá houštím, které se stalo útočištěm pro narkomany a bezdomovce. Na zemi jsou odpadky, zbytky improvizovaných ohnišť i injekční stříkačky. Ani okolí nepůsobí příliš upraveně.

Podle katastru nemovitostí patří prostranství za sokolovnou developerské firmě Redstone November, za níž stojí podnikatel Richard Morávek. Firma zde plánuje stavět, prostor je teď ovšem volně přístupný.

„Kompletní oplocení je věcí majitele, ze strany od atletického areálu Lokomotivy chybí,“ nastínil starosta olomouckého Sokola Oldřich Jaroš. Sokol chce zvelebit alespoň škvárové hřiště za sokolovnou.

Ta byla otevřena v roce 1928, o dvacet let později o ni Sokol až do devadesátých let přišel. Po revoluci byla priorita jasná – zachránit tuto budovu. Povedlo se, zvelebená je dnes centrem sportu.

„To byla priorita. Kdybychom se nevěnovali nejdřív budově, mohla dopadnout obdobně jako tribuna,“ podotkl Jaroš v roce 2018, kdy Sokol ještě přilehlý pozemek vlastnil.