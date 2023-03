Ostudná místa Olomouce: tržnice, nádraží i extraligový zimní stadion

1 Stará tržnice a bývalé autobusové nádraží

Ačkoli v sezoně se olomoucké městské venkovní tržiště pravidelně plní prodejci i zákazníky, důvodem návštěv je spíše nabídka ovoce a zeleniny než podoba prostoru.

Místo na okraji městské památkové rezervace totiž nemá co víc nabídnout. Jsou tu jen staré betonové stoly, nevyužívaná a nepřístupná historická budova tržnice a prázdný vydlážděný prostor se štěrkovým parkovištěm vedle něj. Jen minulý rok nechalo město odstranit stánky rychlého občerstvení poblíž třídy Svobody, které nahradily okrasné záhony Výstaviště Flora.

Právě městská společnost dostala provoz tržnice na starosti, jelikož radnici se nepodařilo najít dlouhodobého nájemce.

Neutěšená je i druhá strana ulice se zastávkami linkových autobusů a parkovištěm. Roky se vedou úvahy, zda by zde neměla stát například budova knihovny nebo koncertní síň. Stejně tak se nabízí, aby se skrz tento prostor lépe propojily Smetanovy a Bezručovy sady.

Radnice v polovině února představila programové prohlášení na roky 2022 až 2026, kde si dala za cíl se celému prostoru věnovat.

„Tržnice a staré autobusové nádraží je poslední velký nedokončený městský prostor v centru. Chci otevřít debatu o jeho využití a o všech jeho funkcích: dopravní, pobytové a společenské včetně tržiště, komerční, propojovací z hlediska parků, ale případně i o využití prostoru pro významnou veřejnou stavbu,“ řekl náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Na přelomu let 2024 a 2025 by podle něj bylo optimální vypsat urbanisticko-architektonickou soutěž, od které by se měla odvíjet příprava přestavby území. Celý proces až po poslední kolaudaci zabere pravděpodobně přinejmenším deset let.

2 Nejhorší extraligový zimní stadion v Česku

Škaredé oprýskané plechy, kolem odpadky. Olomoucký zimní stadion rozhodně není důstojným místem pro nejpopulárnější sport ve městě, kam během hokejové sezony každý týden vyráží přes čtyři tisíce lidí.

Jako jediný extraligový stadion dokonce nemá ani digitální kostku nad ledem, která by promítala aktuální skóre nebo ukazovala opakované záběry. A pověstný je i zimou nebo tím, že si kvůli chybějící vzduchotechnice sportovci i diváci při změně počasí užijí mlhu.

„Vždycky tu byla zima jako prase,“ konstatoval lakonicky po přestupu na Hanou třeba hokejový útočník Jakub Orsava. Nikoho v hokejovém prostředí moc nepřekvapilo, když před dvěma lety ve velkém průzkumu MF DNES zvolila olomoucký stadion za nejhorší v extralize hned polovina hokejistů nejvyšší soutěže.

O kompletní a nákladné rekonstrukci se vedou letité diskuze, téma vždy ožije hlavně před volbami. S návrhem přišel například architekt Robert Štefka z olomouckého ateliéru A2 Architekti, který počítal s přeměnou celého areálu v multifunkční halu za více než miliardu korun.

Avšak kde nic, tu nic. Plechárna, jak se stadionu přezdívá, dostala alespoň v roce 2021 novou střechu. Město, které stadion vlastní, nahradilo za téměř 33 milionů původní dřevěnou konstrukci ocelí. Ale co dál?

Olomouc dokonce přišla i o status akademie, chybí zde totiž tréninková plocha. Horší podmínky tak v České republice nemá žádný jiný klub z extraligy. Kvůli jedné ledové ploše je navíc problémové i veřejné bruslení.

Loni se do hry vložila developerská společnost Redstone, která přišla s vizualizací zcela nové, multifunkční arény ve Velkomoravské ulici. Hala by kromě hokejového zázemí poskytla místo i pro další sporty či koncerty. Radnice se k návrhu vyjádří koncem května poté, co bude mít v ruce podrobnou analýzu.

To ovšem neřeší ohyzdnost stojící poněkud paradoxně hned vedle budovy, v níž sídlí část olomouckého magistrátu. Hokejový klub dokonce zvažuje, že svolá lidovou brigádu a s pomocí fanoušků stánek zvelebí.

„Původně byl nápad z recese, ale přišlo nám mnoho zpráv od lidí, že by do toho šli. Ozvaly se i restaurace, které nabízely, že by zajistily pracantům jídlo, s podporou se přihlásili i vojáci. Takže zvažujeme, že po sezoně něco podobného opravdu uskutečníme,“ přiblížil marketingový manažer klubu Simon Vejtasa.

Škaredý exteriér se ale pravděpodobně tímto počinem nezmění, byť právě to byla prvotní myšlenkou zmíněné recese.

„Natírání zvenku by bylo složité. Museli bychom pro dobrovolníky zajistit bezpečné podmínky a nebylo by to jen o natření, stadion by se asi musel i obrousit,“ domnívá se Vejtasa. „Ale vážně uvažujeme, že natřeme alespoň nějaké vnitřní prostory,“ uzavřel.

3 Nepřívětivé přednádraží

Pravidelné cestující i návštěvníky mířící za krásami Olomouce může vstup do města před hlavním vlakovým nádražím oslovit jen těžko. Hlavně v deštivém počasí, kdy se musí na nástupištích tramvají a autobusů vyhýbat kalužím v dlažbě a hledat pod přístřešky místo, kudy neprosakuje voda. Lidé využívající kola navíc nemohou dojet ze všech směrů až ke stojanům.

Město sice nechalo před třemi lety odstranit lavičky poblíž nádraží, na kterých vysedávali lidé popíjející celý den alkohol, což veřejnému pořádku částečně prospělo, nicméně vysazené keře dál odpudivě zapáchají, jelikož jsou běžně využívané jako veřejné toalety.

V poslední letech se mezi veřejnými zakázkami na webu města opakovaně objevovalo zastřešení vstupů do podchodu v Jeremenkově ulici, pokaždé ale z plánů nakonec sešlo.

„Uvědomujeme si, že přednádraží je chronicky zanedbávanou lokalitou, která kazí první dojem při příjezdu do města vlakem,“ říká náměstek primátora pro územní plánování Tomáš Pejpek.

„V území se potkává mnoho vlastníků, správců, provozovatelů různých služeb a těch, kteří mají zajišťovat údržbu a opravy. Projednáváme zadání pro revitalizaci území a po zmapování všech problémů a zájmů, s využitím participativního plánování, připravíme soubor opatření a kroků,“ slibuje.

Kritizované dopravní uchopení celé lokality zůstane patrně bez větší změny ještě řadu let. Nicméně nízkonákladové zásahy napravující nedostatečnou údržbu nebo funkční a estetické závady má doplnit alespoň dlouhodobější vize.

„Součástí by měla být i rozvaha širších vztahů, vyhodnocení fungování této historicky největší městské investice do veřejného prostoru a plán ekonomicky náročnějších zásahů, týkající se například podzemního parkování nebo fontány,“ shrnul Pejpek.

4 Přístřešky bezdomovců u Hradiska

Nevzhledně působí rovněž bezdomovecká kolonie u Klášterního Hradiska a firmy Farmak na okraji Olomouce. Lidé bez domova si mezi mnohdy hustě rostoucími stromy i přímo ve zbytcích historického olomouckého opevnění vybudovali nejrůznější obydlí, kolem kterých se válejí odpadky.

Podle mluvčího městské policie Petra Čunderleho se kolonie v posledních letech zmenšila, zřejmě za to mohl i požár, k němuž zde došlo před necelými dvěma roky.

„V současné době tam pobývá jen pár jedinců,“ řekl mluvčí, podle kterého místo strážníci pravidelně kontrolují. K závažným problémům tam ale nedochází.

Lidé bez domova se sdružují také v okolí katedrály sv. Václava, poblíž má totiž sídlo charita. Problémy s přítomností bezdomovců spočívají zejména ve znečišťování veřejného prostranství či narušování veřejného pořádku.

„Před covidovým obdobím jsme pravidelně jezdívali na Václavské náměstí, kde se lidé bez domova scházeli a narušovali veřejný pořádek, v současné době máme do této lokality výjezdů méně,“ přiblížil Čunderle.