Video z pátrání ukazuje řádění povodně. Ani prohloubené koryto nestačilo

Po nedělní bleskové povodni se vesnice snažila v pondělí co nejvíc pokročit v odstraňování škod po povodni, jakou tu pamatují jen ti nejstarší.

Stačily tři hodiny vydatného deště, z toho dvě hodiny přívalového. „Na takovou vodu se nedá připravit. Tekla i z míst, kudy nikdy za desítky let netekla. Koryto řeky Oskavy je prohloubené a ani to nestačilo,“ říká starosta Oskavy Stanislav Hýbner.

Lidé vzpomínají na povodně v letech 1997 nebo 2003. Ty ale podle nich byly výrazně slabší než „bleskovka“ z nedělního večera.

„Od pamětnice mám informaci, že povodeň podobné intenzity byla před 65 lety,“ popsal oskavský starosta. Povodeň tu přitom zřejmě bude mít i jednu oběť. Pod čtyřiasedmdesátiletou ženou se tu utrhl břeh rozvodněného potoka a ta je od té doby nezvěstná.

Do pátrání hasičů a policie byl nasazen i vrtulník, úspěch to nicméně nepřineslo. Večer byla pátrací akce přerušena a pokračovat bude v úterý ráno.

„Pokud to dovolí letové podmínky, pátrání bude pokračovat opět i za pomoci vrtulníku,“ řekla ČTK policejní mluvčí Lenka Vanková.

Znečištěná voda se protlačila i do vodojemů

O kus dál stojí nedaleko od obecního úřadu most, kde se zrovna snaží vytahat zbytky naplavenin žena, která se zapojila do „brigády“ na úklid obce od následků povodně.

„Mám čas, tak se snažím pomoci,“ říká. Větve zapletené do zábradlí se jí ještě daří vytahovat, s bytelným dřevěným ponkem si však už neporadí. Těžký řemeslnický pracovní stůl připlaval z několik set metrů vzdálené podemleté stolárny. V korytě řeky skončila i pila, hoblovka a další nástroje.

Z tlampačů se ozve téměř nepatřičně znějící „obyčejné“ hlášení obecního rozhlasu, že praktický lékař nebude ordinovat. Poté nicméně přichází informace, že hasiči přistavili na několik místech cisterny s pitnou vodou.

„Znečištěná voda měla takový tlak, že se dostala do vodojemů, takže vodu je do vyčištění vodojemů možné odebírat pouze jako užitkovou,“ zdůvodnil to starosta.

Jedna ze zahrad vypadá, jako by se tudy velká voda prohnala teprve před chvílí. Muž odvedle vysvětluje, že soused chtěl nechat pro pojišťovnu vše tak, jak se na tom podepsala voda. Včetně auta. Na tom je jasně vidět čára, kam až voda vystoupala. Na zničení nebo v lepším případě poškození motoru to mohlo bohatě stačit.

Co lidem bude ještě nějakou dobu velmi komplikovat život, jsou pobourané nebo poškozené lávky přes řeku Oskavu sloužící i pro přejezd osobních aut. Několik jich nevydrželo nápor vody, například u jedné z nich v horní části obce voda odnesla plošinu z fošen a nosné traverzy shodila z betonové podpěry na druhém břehu.

Velké škody napáchala velká voda třeba také v nedalekém Šumvaldu, kde mimo jiné odnesla několik aut a vystoupala místy až do výše oken.