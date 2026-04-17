„Dopravní nehoda se zraněním. Jedno auto, paní v šoku,“ napsali na Facebook dobrovolní hasiči z Třebčína, kteří u nehody zasahovali.
Podle serveru Hanácká drbna soudkyně nadýchala přes dvě promile. Pluskalová, jež soudcuje od roku 2006, je momentálně v pracovní neschopnosti.
„Mohu potvrdit, že se od včerejšího rána zabýváme dopravní nehodou, která se stala v obci Slatinky. V současné době probíhá v souvislosti s danou událostí šetření a nebudeme k ní sdělovat bližší informace,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Pokud se Pluskalové prokáže vina, půjde minimálně o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. „V takovém případě hrozí zákaz činnosti, peněžitý trest, případně trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uvedla Zajícová.
„Informaci jsem dostal včera a v pátek jsme s místopředsedou soudu a paní soudkyní situaci probírali. Pro mě je to věc, která se nesmí stát. Budou ji řešit orgány činné v trestním řízení, já mám kárnou pravomoc a budu to řešit po této linii. Je to vážný prohřešek. Z mého pohledu jsou dvě možnosti, buď odvolání z funkce, nebo vysoké srážky z platu,“ sdělil zmíněnému serveru předseda soudu František Jurtík.
Podle Jurtíka Pluskalová celé věci lituje a chce ji řešit. Obrátí se prý na odbornou pomoc, její agendu musejí aktuálně převzít jiní soudci. „Vyřešíme to změnou rozvrhu práce. Nějak se s tím musíme vypořádat. Je zařazena na trestní úsek včetně specializace na dopravní nehody, takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale pokud by se vrátila, dopravní nehody by už soudit nemohla,“ uvedl Jurtík.
Odsoudila zastupitele, který byl pak osvobozen
Pluskalová byla soudkyní v kauze opozičního prostějovského zastupitele Aleše Matyáška (Na rovinu), jenž byl obviněný z dotačního podvodu. Případ se týkal dotačního podvodu spojeného s administrativní nesrovnalostí okolo přihlášek.
Pluskalová uznala Matyáška vinným, odvolací Krajský soud však její rozsudek negoval a Matyáška osvobodil. Podle soudu vyšší instance se totiž žádný trestný čin nestal.
Dalším známým případem Pluskalové je odsouzení konopného léčitele Dušana Dvořáka, který dostal šest let za mřížemi.