Po Jurkově heroickém výkonu na olympiádě chtějí šermovat děti i dospělí

Zlatem v tenisovém mixu se blýskl prostějovský hráč Tomáš Macháč s parťačkou Kateřinou Siniakovou, jež TK Agrofert Prostějov reprezentovala v mládežnických kategoriích.

Paradoxně ovšem větší rozruch a euforii nejspíš vzbudil bronz českých kordistů, které v týmové soutěži vedl coby kapitán olomoucký šermíř Jakub Jurka. V medailovém zápase proti domácím Francouzům předvedl Jurka heroický obrat a přisoudil tak české výpravě vůbec první letošní olympijskou placku.

„Hned na druhý den po bronzu našich šermířů jsem začal dostávat maily a telefonáty s žádostmi od rodičů, zda u nás mohou jejich ratolesti šermovat. Do čtyřiadvaceti hodin to bylo asi pět mailů, do poslední neděle to bylo dohromady přibližně deset až patnáct žádostí,“ spočítal vedoucí „Jurkova“ šermířského oddílu TJ Dukla Olomouc Jiří Douba.

Podle jeho slov jej dokonce oslovilo i několik dospělých, kteří měli zájem o šermířské kurzy. „To ale bohužel neděláme. Nemáme na to časové ani kapacitní možnosti,“ vysvětlil Douba.

Šermířský oddíl Dukly Olomouc má kolem sta dětí, loni přibylo třicet nových členů. „To už bylo na hraně. Dělíme si halu UP společně s boxerským oddílem, takže nemáme moc místa. Čili těch třicet nových dětí je taková hrana,“ dodal vedoucí olomouckých šermířů.

„Děti by měly mít vzory“

Popularita docela jistě naroste i tenisu. Prostějovské kurty už teď platí za českou baštu, po úspěchu Macháče, který s reprezentačním i klubovým kolegou Pavláskem navíc v deblu skončil čtvrtý, to může platit ještě víc.

Největší úspěchy sportovců Tenis, smíšené dvojice: Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková, 1. místo Šerm, soutěž týmů v kordu: Jakub Jurka a spol., 3. místo Tenis, dvouhra: Tomáš Macháč a Adam Pavlásek, 4. místo Tenis, dvouhra: Karolína Muchová a Linda Nosková, 4. místo Veslování, dvojskif lehkých vah: Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek, 6. místo Dráhová cyklistika, madison: Jan Voneš a Denis Rugovac, 7. místo

A i jméno zlaté Siniakové na Hané stále hlasitě rezonuje. „Takový úspěch je pro klub samozřejmě velmi příjemný. Abych ale byla upřímná, moc nás to nepřekvapilo. Katka Siniaková je dlouhodobě asi nejlepší deblistka na světě, takže jsme tušili, že medaili buďto ze čtyřhry, nebo z mixu doveze. To, že je zlatá, je třešnička na dortu,“ chválila šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.

I ona očekává zvýšený zájem o tenis, pomoci by měli právě zlatí medailisté.„Katka už u nás na kurtech ukazovala trofej z Roland Garros, teď jsou ale oba s Tomášem v Americe. Nicméně my každoročně pořádáme náborovou akci Hledáme nové olympijské vítěze, kde se objeví spousta dětiček – a nejinak by tomu mělo být i letos,“ pověděla Černošková s tím, že podzimní akce bude lákat právě na účast Macháče a Siniakové.

„Děti by měly mít vzory, věřím, že Katka s Tomášem je přitáhnou,“ dodala Černošková.

Blýskla se i olomoucká rodačka Karolína Muchová s přerovskou tenistkou Lindou Noskovou. Byť se od obou dam čekalo lepší tažení v singlu, nakonec úřadovaly ve čtyřhře, třebaže spolu předtím nikdy v životě nehrály.

„Nastupovaly jsme do turnaje s tím, že nevíme, co od toho čekat. Na medaili jsme nepomýšlely, ale když jsme se k ní dostaly tak blízko, tak jsme ji strašně chtěly. A dvakrát po sobě nám to takhle uklouzlo,“ povídala Muchová, která se svojí novou parťačkou skončila čtvrtá.

A co za čtyři roky?

Na rozdíl od předchozích let, která byla ovlivněná koronavirovou pandemií, teď čeká olympioniky klasický čtyřletý cyklus. Výhoda to může být například pro olomouckou plavkyni Barboru Janíčkovou, které schází pár desetin k pokoření kvalifikačního limitu.

Janíčková se představila už v Tokiu, kde plavala v kraulařské štafetě. Do her v Los Angeles v roce 2018 by se ráda kvalifikovala sama za sebe, primárně právě v kraulu.

„Uvidíme, jaké vylezou limity, pořád se to zpřísňuje a v plavání stále klesají kvóty na to, kolik plavců může závodit. Zkusíme i znak, kde Báře taky schází málo. Ale teď už nemůžeme mít malé cíle,“ řekl před časem trenér SK UP Olomouc Dušan Viktorjeník.

Nad premiérovou účastí může přemýšlet i 24letý vzpěrač z Haňovic na Olomoucku Arnošt Vogel, který pravidelně sbíral přední umístění na juniorských šampionátech a v nadcházejícím cyklu by se měl poprat o nominaci mezi českými siláky.

Vzhledem k věku mají velkou šanci se pod pět kruhů podruhé podívat i Nosková a prostějovský tenista Jakub Menšík. Oběma ještě nebylo ani dvacet let, takže bude záležet na tom, zda vydrží výkonnost a především zdraví.

Několikrát zmíněnému Jurkovi bude 29 let a fanoušci si mohou být jistí, že po fenomenálním letošním úspěchu rozhodně končit nechce.

Naopak olomoucký skifař Miroslav Vraštil pravděpodobně pátou olympijskou účast nepřidá. Bude mu 45 let, navíc by musel kvůli konci „jeho“ lehkých vah na dvojskifu měnit disciplínu.

Věk bude i proti Muchové, která za dva týdny oslaví osmadvacáté narozeniny. Olomoucká tenistka je z navíc náchylná na zranění, ale pokud se jí povede načasovat formu, jistě by mohla pomýšlet nejen na další účast, ale i na lepší umístění. Vždyť v době jejího loňského maxima byla osmou hráčkou světa.

Navíc by se kromě singlu mohla zaměřit i na debl, který není tolik fyzicky náročný. Ostatně letošní olympiáda ukázala velký potenciál Muchové v této disciplíně. A hlavně sama neřekla deblu definitivní ne.

„Na debly v našich kariérách nemíříme, ale kdyby byla šance, tak já si s Lindou určitě ráda zahraju znovu. Myslím, že když budeme mít čas a budeme se chtít rozehrát do singlů, tak proč ne. Měly jsme na kurtu srandu, víc jsme se poznaly.“