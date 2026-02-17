Vedení kraje se rozhodlo předložit bod o humanitární pomoci na jednání ráno před zastupitelstvem. „Dostal jsem dopis od ukrajinského velvyslance s prosbou o podporu nákupu zařízení v boji se zimou. Chceme koupit elektrocentrály, aby se tam lidem trochu lépe fungovalo,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Krajská rada může sama rozhodovat jen o výdajích do půl milionu korun, k navýšení proto potřebovala souhlas zastupitelů. Teď může rozhodovat o darování věcí v hodnotě až dvou milionů.
Pomoc při hlasování podpořili téměř všichni přítomní s výjimkou dvou zástupců hnutí Stačilo! Za něj zvolená členka KSČM Jolana Rippelová byla proti, člen ČSNS Marek Obrtel se zdržel.
Jediná odpůrkyně zdůvodnila svůj nesouhlas nejasnostmi. „Vůbec se mi nelíbilo, že při schvalování nevíme, co se bude přesně kupovat a kolik to bude všechno stát. Nevíme, kdo bude realizovat nákup a převoz, ani kam to přesně půjde. A kdo bude garantem celé akce,“ uvedla pro iDNES.cz Rippelová.
Ukrajina mrzne kvůli cíleným ruským útokům
Termín dodání techniky je do 20. dubna. Podle hejtmana začne kraj jednat okamžitě, aby mohl pomoc poskytnout co nejdříve.
„Některé kraje reagují aktivně, jiné to přehlížejí, někde nakupují elektrocentrály – třeba Jihomoravský kraj. Hodlám se spojit právě s tamním hejtmanem Grolichem, protože tam schválili nákup 30 elektrocentrál,“ nastínil Okleštěk.
„Mají oproti nám dvojnásobný počet obyvatel, my chceme jít nad polovinu toho, co budou dávat oni,“ dodal s tím, že kraj uzavře darovací smlouvy s českými nebo ukrajinskými subjekty.
|
Ruské údery změnily elektrárnu na Ukrajině v pustinu. Oprava potrvá až roky
Ukrajina zažívá v současnosti nejhorší energetickou krizi od začátku ruské invaze v roce 2022. Ruská armáda cíleně bombarduje tamní elektrárny a teplárny, takže obyvatelstvo zůstává v silných mrazech bez proudu, tepla a často i pitné vody.
Kvůli kritické situaci už v lednu ukrajinský ministr zahraničí požádal Evropu o naléhavou pomoc. Především právě o generátory a elektrocentrály, baterie a další vybavení. Sbírky za tímto účelem pořádá například Arcidiecézní charita Olomouc nebo iniciativa Dárek pro Putina, které už Češi poslali 186,5 milionu korun.