Kraj dál pumpuje peníze do inovačního sdružení vedeného dcerou hejtmana

Půjčka není zdaleka první pomocí inovačnímu sdružení, už dříve mu krajská rada přiklepla mimo zastupitelstvo dvousettisícovou dotaci na chod. Podle smlouvy mají peníze sloužit na základní fungování organizace a krajská rada dotaci schválila krátce po nástupu Marie Studené do funkce ředitelky.

Koncem listopadu se pak na programu rady objevily další dva body související s finanční výpomocí pro OK4Inovace. První se týkal návratné finanční pomoci – kraj pošle šest milionů korun na předfinancování projektu Smart Akcelerátor II, který má mít sdružení na starosti. Do projektu by mohlo přitéct až 23 milionů z EU.

Krajské finance mají pomoci projekt předfinancovat s tím, že je sdružení vrátí, až přijdou dotace. Na samotném projektu se bude kraj nicméně dál finančně podílet.

„Z rozpočtu bude OK4Inovace poskytnuto maximálně 3,5 milionu. Samozřejmě bude-li reálná vyčerpaná částka na projekt po jeho dokončení nižší, analogicky bude nižší i částka spolufinancování partnera, které bude hradit kraj z rozpočtu,“ uvedl již dříve náměstek hejtmana a předseda správní rady OK4Inovace Pavel Šoltys (ČSSD).

Druhý bod listopadové rady se pak týkal zvýšení členského příspěvku. Letos Olomoucký kraj, který je spolu s Univerzitou Palackého posledním členem sdružení, zaplatil příspěvek 300 tisíc korun. Příští rok pošle už 700 tisíc.

Olomouc se zatím do sdružení vracet nechce

O tom, že vedení kraje na posílení vlivu sdružení skutečně záleží, vypovídá i fakt, že se hejtman Okleštěk před časem pokusil získat zpět Olomouc jako důležitého partnera.

Město už ve sdružení dříve bylo, ale ještě za minulého vedení vystoupilo. A ani současný primátor a spolustraník z ANO Miroslav Žbánek hejtmanovi nevyhověl.

„Potkali jsme se na oficiální schůzce. Bavili jsme se o potenciálním vstupu Olomouce do OK4Inovace. My jsme zatím řekli, že z naší strany trvá důvod, proč jsme jako město odstupovali,“ popsal Žbánek, podle kterého Olomouc v minulosti ze sdružení vystoupila proto, že se OK4Inovace za minulého vedení odklonilo od původního poslání.

„Čekáme na jasné definování, jaké cíle bude sdružení vlastně mít a co se očekává od města. Zda to má být jen finanční příspěvek na provoz, nebo zda do toho budeme přinášet naše vlastní představy. Také jsme se bavili o tom, že z pohledu celé té koncepce je to především krajský projekt,“ dodal.

Hejtman se spoluprací města počítá, primátor chce znát jeho roli

Podle zdroje z blízkého okolí primátora se však do rozhodnutí částečně promítla i Žbánkova politická ostražitost.

„Nelze nevnímat možné negativní dopady personálních kroků v rámci sdružení OK4Inovace,“ naznačil zdroj MF DNES, že obsazení hejtmanovy dcery do čela organizace ne všichni ve vedení města vidí jako bezproblémové.

„Takhle osobní v tomto směru nejsme,“ reagoval však Žbánek na přímý dotaz.

Hejtman Okleštěk tvrdí, že z jeho strany návrh na vstup Olomouce do sdružení nepřišel.

„Já jsem vstup nenavrhoval, přišli jsme si objasnit postoje k inovačním aktivitám v rámci města a Olomouckého kraje. Město Olomouc vstupovat do inovačního centra zatím nebude, ale je s ním v úzkém kontaktu a počítá se spoluprací na budoucích inovačních aktivitách a projektech. S dalšími městy jsme na toto téma nejednali,“ napsal v SMS.

„My jsme teď nabídli kraji, že kromě finančního příspěvku náš přínos může být také směrem k nějakým rozvojovým zónám. Máme schválené strategické pozemky, pokud by se budovaly nějaká inovační centra či podnikatelské inkubátory. Chceme znát svou roli, jakou máme v projektu hrát,“ prohlásil Žbánek.