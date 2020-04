Rodinám v krizi či obětem zločinů musí stačit pomoc přes telefon či Skype

4:54

Doučování, pomoc stresovaným dětem a rodičům, řešení konfliktů rozvedených partnerů. To všechno jsou nyní neziskové organizace nuceny poskytovat na dálku přes internet nebo po telefonu. Mnozí to přitom dělají dobrovolně poté, co s omezením činnosti sami přišli o výdělky.