Třešně byly zklamáním, do pálenic letos lidé vozí i žňovky či pampelišky

Právě „první“ ovoce z pohledu pálenic selhalo, úroda meruněk, broskví a především třešní nevyšla podle jejich představ a kvas aktuálně chybí.

„Třeba třešní bylo hodně, jenže když potřebovaly teplo a sucho, aby mohly dozrát, tak pořád pršelo. Většina třešní na stromech zplesnivěla,“ popisuje spolumajitel Palírny Dolní Libina na Šumpersku Radek Stloukal.

Například předloni, kdy byla úroda třešní rekordní, přivezli podle něj zájemci o pálení do pálenice třešňového kvasu na sto kotlů, letos jich podle Stloukala nebude ani pětina.

„I sběr byl letos mnohem těžší, protože lidé museli třešně pečlivě přebírat, aby se do kvasu nedostaly plesnivé. A to se každému nechce. Taky proto, že efekt je velmi malý. Ti, kteří to podstupují, jsou opravdoví fajnšmekři,“ míní Stloukal. Podle něj kvůli tomu bude dobré třešňovice nedostatek.

Místo třešní se tak lidé pustili více do jiného ovoce. „O žňovkách se dříve mluvilo pohrdavě, že se na pálení nehodí. Je pravda, že je z nich méně pálenky než z jablek na podzim, ale je výborná. Rozhodně stojí za to žňovky zpracovat,“ míní Stloukal.

„Začátek sezony je slabší, zakázek na pálení je méně než v minulých letech. Pomrzla většina meruněk a broskví, třešně zničily deště, takže lidé víc experimentují. Už jsme pálili dokonce i pampelišky,“ popisuje také Pavel Hnilica, majitel Pěstitelské pálenice Hnilica z Velkého Týnce na Olomoucku.

Jablka, švestky a hrušky sezonu zachrání, věří palírníci

Právě horší start sezony letos ještě zdůrazní důležitost klíčových plodin. A zde jsou už provozovatelé palíren velmi optimističtí. Pokud bez větší úhony dozrají švestky, jablka a například hrušky, nahradí zbytek sezony s přehledem i počáteční výpadek.

„Švestkám se letos daří, takže úroda by mohla být nadprůměrná, a podle všeho bude taky dostatek jablek. Tyto komodity jsou pro nás z hlediska pálení rozhodující,“ shoduje se s dalšími majiteli či provozovateli pálenic jednatel Žešovské pálenice v Žešově na Prostějovsku Aleš Letocha.

Podle něj je navíc také nadprůměrná úroda mirabelek, které rok od roku pěstuje a pálí stále více lidí. A daří se i hruškám, takže podle všeho bude letos i dostatek velmi žádané hruškovice.

„Nechci to zakřiknout, ale celkový výsledek by mohl být hodně dobrý,“ odhaduje Letocha.

Jako v roce 2018, kdy byla sezona rekordní, ta letošní podle odhadů palíren určitě nebude. Pokud však v současnosti dozrávající ovoce nepotká nějaká nečekaná pohroma, bude přesto letošní rok patřit k těm lepším.