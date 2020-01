Místo vrcholu sezony byla mizérie, smutní část vlekařů po teplém konci roku

Ztráty počítají například v tradičním jesenickém středisku Miroslav v Lipové-lázních. Sezonu zahájilo až tento týden v pondělí.

„Přestože jsme nakoupili další výkonná sněžná děla, nebylo nám to moc platné. Mrazy se nám jaksi vyhýbaly. Za takových podmínek se nedalo areál připravit dřív,“ vylíčil majitel střediska Miloš Hladký.

„Vánoční svátky a přelom roku jsou vrcholem sezony. Ztrátu odhaduji tak na dvacet procent tržeb za celou zimu. To už nejde zalepit. Děláme všechno pro to, aby už další část sezony byla v pořádku,“ doplnil.

Jen část svátků pak byl v provozu Skiareál Hlubočky na Olomoucku, vleky se tady poprvé rozjely teprve na Nový rok.

„Zahájit sezonu dřív nebylo kvůli počasí možné, část svátků jsme bohužel ztratili. Od Vánoc do Silvestra bývá vždycky nadprůměrná návštěvnost. Nebylo to ale poprvé, kdy o svátcích byly problémy,“ vybavil si šéf areálu David Jarmar.

Ovšem ještě ani v pondělí nebylo v Hlubočkách vše vysněžené, lyžaři se tady ještě minimálně několik dní neprojedou na všech sjezdovkách.

V Petříkově se kvůli špatným podmínkám jezdilo za snížené ceny

To středisko Kraličák na Staroměstsku na tom bylo o něco lépe, byť ani jeho správci nemohli o Vánocích na svah nikoho pustit. Sváteční provoz kvůli počasí zahájili až v sobotu 28. prosince, o dva dny později než plánovali. Ztráta díky tomu není tak výrazná.

„Potom už jsme mohli jet naplno, takže hlavní část svátků na konci roku už byla v pořádku,“ podotkl majitel střediska Dušan Juříček.

Také ve středisku Kaste Petříkov mohli vleky pustit až po Vánocích, konkrétně v pátek 27. prosince.

„Protože nebylo možné vysněžit celý areál a podmínky měly daleko k ideálu, jezdili jsme za snížené ceny. Tržby tak byly o něco nižší, než kdybychom měli běžné jízdné, ale za stávající situace jsem považoval za důležité dát lidem slevu. I tak musíme být vzhledem k podmínkám spokojeni,“ řekl majitel střediska František Kaštyl.

I tam, kde bylo otevřeno, nemohli otevřít všechny sjezdovky

Naopak na Ramzové se z kopců jezdilo už od středy 25. prosince. Ani tady se ovšem nedalo lyžovat všude.

„Počasí bylo hodně nevyzpytatelné, ale jsme rádi, že jsme zvládli připravit hlavní část areálu. Teď dokončujeme zbytek,“ řekla šéfka střediska Bonera na Ramzové Karla Kubíčková.

Návštěvnost podle ní odpovídala svátkům. „Měli jsme plno, takže co se týká ekonomiky můžeme být spokojeni. Bohužel jsme byli v době, kdy bylo potřeba zasněžovat, limitováni změnami počasí, takže jsme o svátcích nemohli nabídnout všechny terény. Nebylo možné vše vysněžit,“ doplnila.

Zřejmě nejvíce napilno tak měli v uplynulých dnech ve Ski Aréně Karlov, kde si zaměstnanci nemohli dopřát ani vánoční pauzu. Omezený provoz tady totiž byl i na Štědrý den.

„Svátky na přelomu let 2019 a 2020 byly co do návštěvnosti skvělé. Vždycky je to povzbudivé pro další část sezony, když se toto období vydaří,“ podotkl Jaroslav Lukeš ze Ski Arény Karlov.

Ovšem ani v Karlově nebyly sněhové podmínky ideální, úplně všechny sjezdovky tak v provozu pořád ještě nejsou.

„Přírodního sněhu je pořád velmi málo, takže nám vůbec nepomáhá. Musíme spoléhat na technický, proto pořád dosněžujeme a přidáváme další terény,“ shrnul Lukeš.