Respirátorový Klondike. Trh je plný pochybných firem i přeplácení Američany

Do Číny dar, zpátky nákup za miliony Dnes nakupuje hejtmanství i olomoucká radnice za miliony korun ochranné pomůcky, které pocházejí z Číny. Ještě v únoru přitom místní politici schvalovali dary pro partnerské regiony právě v Číně. Vedení Olomouckého kraje včetně zastupitelstva tak na konci února schválilo pomoc partnerské provincii Yuannan v hodnotě půl milionu korun. Začátkem března do Číny dorazila první várka pomůcek za 97 tisíc. Obsahovala například 295 kusů respirátorů FFP3, tedy těch s největší mírou ochrany, overaly, několik tisíc párů rukavic a stovky ochranných brýlí. Další zásilka už neodešla, situace v Evropě se mezitím rapidně zhoršila a zbylé pomůcky si kraj ponechal pro sebe. Ještě několik týdnů předtím schválilo podporu čínskému městu Kunming vedení olomoucké radnice, byť ve výrazně menším měřítku. Do šestimilionového města odeslalo 200 respirátorů v hodnotě 20 tisíc korun. Kunming o pomoc tehdy Olomouc přímo požádal, stejně jako další partnerská města. Podle vedení radnice šlo o symbolický akt. „Oni nám tehdy velmi poděkovali za pomoc. Je třeba připomenout, že to bylo začátkem února a situace u nás začala eskalovat až později,“ uvedl nyní náměstek primátora pro zahraniční vztahy Karel Konečný (ANO). „Když jsme o pomoci informovali, tak dokonce zaznívaly hlasy, že jsme mohli přispět daleko více. Toto byla ale maximální možná částka, kterou mohla schválit rada. K větším darům by bylo potřeba svolat mimořádné zastupitelstvo,“ dodal. Samotná Olomouc o pomoc Kunming doposud nepožádala a zatím to ani neplánuje.