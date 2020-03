Koronavirus donutil školy otestovat výuku přes internet, je to výzva

Na fakt, že kvůli protiepidemickým opatřením musely školy ze dne na den zavřít, se ředitelé a učitelé ze základních a středních škol snaží dívat pozitivně. Řada z nich už od čtvrtka systematicky vyučuje na dálku.

„Z přímé výuky přecházíme na modifikovanou formu distančního vzdělávání. Pro všechny ročníky, od prvního po devátý, intenzivně připravujeme vzdělávací materiály. V pátek rozešleme první balíček, ve kterém bude český jazyk, matematika a angličtina,“ popsal ředitel Základní školy Mozartova v Olomouci Zbyněk Kundrum.

Hned první den po uzavření školy požádal rodiče o trpělivost a čas, aby učitelé mohli do distančního vzdělávání proniknout. Už ve čtvrtek pak prostřednictvím mailů, webových stránek a Facebooku informoval, jak si další spolupráci představuje.

„Pro všechny je to situace nová, ale pro nás je to neuvěřitelná výzva. Čelit jí nás baví,“ tvrdí ředitel.

Takzvaný e-learning formou samostudia zavedli například na ZŠ U Tenisu v Přerově.

„Žákům jsme po jednotlivých třídách a předmětech založili složky na Google disku, kde jim zadáváme práci na celý týden. Každý učitel volí i nějakou vhodnou formu zpětné vazby. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude opatření trvat, přistoupili jsme k e-learningu raději hned, aby děti neztratily rytmus,“ uvedl ředitel školy Michal Pospíšil.

Někde chtějí kantoři chodit na individuální návštěvy do rodin

Na olomoucké ZŠ Svatoplukova vsadili hlavně na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.

„Dětem na prvním stupni pedagogové posílají videa nebo s nimi také skypují. Už předtím jsme hodně žili na Facebooku, Messengeru a WhatsAppu, takže rodiče jsou na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí zvyklí,“ vysvětlil Vymětal.

Každá třída bude mít podle něj na webových stránkách školy záložku s učivem a pracovními listy. Další organizaci nechal na svých podřízených.

„Jednotně jsme se domluvili pouze na tom, že by komunikace měla probíhat každý den. Rodiče by měli vědět, kam se dá v látce posunout a na co se soustředit. Jak to učitelé udělají, je na nich,“ doplnil ředitel s tím, že někteří kantoři chtějí chodit i na individuální návštěvy do rodin.

„I starší kolegyně se rychle naučily pracovat s webem“

Nezahálí ani pedagogové na venkovských školách. Například i v Radslavicích na Přerovsku, kde obec zřizuje školu s prvním stupněm, učí pedagožky děti na dálku.

„Na webu jsme zřídili odkaz, na kterém si rodiče a děti mohou průběžně otvírat úkoly i s vysvětlením nové látky. Nabízíme také možnost domluvit si individuální videohovory s učitelkami. Jelikož jde o malé děti, učiva mnoho není. A my doufáme, že vše brzy skončí,“ líčí ředitelka Ivana Zenáhlová.

Osobní návštěvy učitelek u dětí doma šéfka školy svým kolegyním vzhledem k šířící se koronavirové nákaze nedoporučuje. Pro rodiny jsou kantorky k dispozici ve škole každé pondělí a středu, na zbytek týdne mají práci organizovanou z domu a také naplánovaná školení.

„Nikdo nečerpá dovolenou, zajistila jsem nám další vzdělávání pedagogických pracovníků. Hned příští týden máme například školení ohledně matematické gramotnosti,“ prozradila ředitelka.

I ona vnímá neplánovanou situaci jako zkoušku samotného pedagogického sboru. Už teď ji ale kolegyně překvapily.

„Jsou obratné, okamžitě byly schopné se přizpůsobit a nikdo nemá problém postavit se k tomu čelem. I starší kolegyně se rychle naučily pracovat s webem a to, jak se propojit s rodiči,“ chválí Zenáhlová.

V nejsložitější situaci jsou velké školy se stovkami žáků

Komplikovanější to však mají školy, které patří v kraji k těm největším. Například na ZŠ Heyrovského v Olomouci a její odloučené pracoviště v Čajkovského ulici chodí bezmála 1 100 žáků. I proto tam další postup teprve ladí.

„Uzavření škol přišlo ze dne na den, neměli jsme možnost se na to žádným způsobem připravit. Učitelé proto nyní promýšlí, jakým způsobem řešit domácí vyučování a úkoly. Shromážděné návrhy probereme v pondělí na poradách a rozhodneme, jak budeme postupovat,“ informoval ředitel této obří základky Oldřich Anděl.

Podobně je na tom i olomoucké Gymnázium Hejčín, které je se svou tisícovkou studentů vůbec největší v celém Česku.

„Předmětové komise nyní pracují na tom, aby zpracovaly studijní materiály, se zvláštním zřetelem na maturanty. Všechny ročníky budeme vzdělávat pomocí zasílaných textů,“ plánuje ředitel školy Karel Goš.

V celé nepříjemnosti, před kterou byl jeho pedagogický sbor postaven, vidí i on jedno pozitivum.

„Můžeme zkusit nové výukové metody, třeba to, do jaké míry by fungoval e-learning, který by byl použitelný i v rámci běžné výuky,“ hodnotí.