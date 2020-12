Covid nesvědčí zlodějům, v uzavřené Litovli trestná činnost téměř vymizela

Lidé, kteří se kvůli koronavirové epidemii více zdržují doma, byli podle policejních statistik méně často oběťmi zločinu, a to dokonce i kybernetické kriminality, přestože nemalá část lidí trávila více času u počítačů.

„Nadále evidujeme především podvody na různých inzertních portálech, podvody při seznámení s údajnými generály americké armády, případně podvody při prodeji motorových vozidel,“ popsala předběžně trendy letošního roku mluvčí krajské policie Jitka Dolejšová.

„Kromě inzertních portálů byly velice rozšířené podvody při prodeji zboží na falešných e-shopech, v menší míře se setkáváme s šířením dětské pornografie prostřednictvím e-mailových účtů mezi určitými skupinami osob,“ dodala.

Celkově koronavirus do policejních statistik výrazně zasáhl. Od ledna do října policie v kraji eviduje 7 327 trestných činů, zatímco za stejné období loni jich bylo již 8 467. Pokles je tak 13,5 procenta. Podle Dolejšové ale zatím nelze potvrdit, zda bude trvalý.

V uzavřené oblasti zločin na týdny téměř vymizel

Podle mluvčí je nicméně pravděpodobné, že důvodem poklesu jsou – především u majetkové trestné činnosti – opatření vydaná vládou v souvislosti s šířením koronaviru.

„Hlavně jde o opatření, jež omezují volný pohyb osob. Jako příklad lze uvést pokles trestné činnosti v územním odboru Olomouc, a to o bezmála 800 trestných činů. To může do jisté míry souviset také s několikatýdenní uzávěrou velké části Uničovska a Litovelska, kde v tomto období došlo téměř k zastavení trestné činnosti,“ vysvětlila Dolejšová.

O několik procent v policejních tabulkách „spadla“ i násilná trestná činnost, což podle mluvčí může být rovněž důsledek omezení volného pohybu osob.

„Nemalé procento těchto skutků je spácháno v souvislosti s pitím alkoholu v barech a v restauracích, jejichž provoz byl ovšem výrazně omezen,“ podotkla.



Také úbytek případů hospodářské trestné činnosti může být do jisté míry dán nouzovým stavem.

„Došlo k tomu zřejmě utlumením standardního režimu života společnosti a také nehlášením trestné činnosti. Nicméně zatím tento závěr nelze učinit zcela jednoznačně,“ upozornila Dolejšová. Kromě toho v kraji ubylo také mravnostních trestných činů.

Pokles kriminality v kraji v každém případě odpovídá aktuálnímu trendu v celé České republice. Policie musela v rozmezí letošního ledna a října řešit o čtrnáct procent méně trestných činů než loni. A to téměř ve všech sledovaných oblastech.

Na silnicích zemřelo méně lidí

Vliv koronaviru a epidemických opatření je jasně patrný také v dopravě. Počet nehod za prvních deset měsíců je v Olomouckém kraji v porovnání s minulým rokem na úrovni 94 procent. Téměř na polovinu se navíc snížil počet lidí, kteří na silnicích zemřeli. Za letošek jich statistiky v kraji uvádějí 17.

„V porovnání se stejným obdobím roku 2019 došlo k poklesu počtu dopravních nehod ve všech krajích. Ten nejvýraznější jsme zaznamenali v Praze a také ve Středočeském kraji. Nejvyšší pokles počtu usmrcených osob pak nastal v Královéhradeckém kraji, a to o osmnáct,“ konstatoval ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý.

Samotné dodržování protivirových opatření má ovšem zcela opačný trend než vývoj kriminality.

„Lidé nařízení dodržují daleko méně než na jaře, počet odhalených deliktů je poměrně zásadní. Od začátku podzimního nouzového stavu už máme kolem 120 případů, mnohem víc než na jaře,“ porovnal například šéf šumperských strážníků Jaroslav Janderka.

Lidé nedbali na zákaz vycházení či zákaz pití alkoholu na veřejnosti anebo nenosili roušky.