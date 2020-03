Strach i osamělost. Lidé nucení sedět doma častěji zažívají psychické krize

Ač jim pandemie zavřela ordinace a kostely, svoji pomoc někteří nabízí na krizových linkách.

„Osobně je to pro mě psychicky docela náročné období, je to jako na houpačce. Někdy je to jako dlouhý nudný víkend, jindy mě přepadnou pocity úzkosti a panika. Nevíte, co bude a kdy to skončí,“ svěřila se ohledně svého prožívání nynější pandemie například Lucie Č. z Litovle.

Právě na desetitisícové město, stejně jako na dalších dvacet obcí v okolí, dopadla krize nejtvrději. Kvůli velkému rozšíření nákazy je už od 16. března z Litovelska a sousedního Uničovska uzavřená oblast, její hranice střeží policisté. Uvnitř žije 24 tisíc lidí.

Fakt, že je psychika části z nich v posledních dnech vystavená těžké zkoušce, potvrzuje litovelská praktická lékařka Věra Katzerová.

„Lidé, kteří nechodí do práce a nikam nemohou, od rána do večera sledují sdělovací prostředky. Ze všech zpráv o koronaviru jsou vyděšení. Volají mi, že mají strach. Někteří mi i říkají, že kvůli riziku nákazy raději ani nechtějí jít do práce, i když by mohli.“

Kam se v tísni obrátit – linka HZSOL a Olomouckého kraje pro obyvatele z uzavřených oblastí Uničova, Litovle a Červenky, telefon 950 770 604. Denně od 8 do 20 hodin. – online psychologická poradna studentů vyšších ročníků katedry psychologie. Buď na e-mailu up.intervence@gmail.com či na Skypu – UP Intervence. Dostupná denně od 8 hodin ráno do půlnoci, a to i v angličtině.



Také kvůli těmto případům už nyní v regionu funguje několik krizových linek. Jednu například ve spolupráci s hasiči spustil Olomoucký kraj, psychologickou pomoc přes Skype a e-mail zase nabízí studenti vyšších ročníků katedry psychologie na olomoucké filozofické fakultě.

Telefonní čísla na dvě desítky odborníků pak na svém webu zveřejnilo v rámci společného projektu Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta.

Náročné chvíle zažívají i matky zavřené doma s dětmi

Podporu anebo povzbuzení v čase pandemie tady nabízejí kromě psychoterapeutů a psychologů i nemocniční kaplani a kněží. Patří mezi ně také Roman Macura.

„Nejprve je potřeba volajícího uklidnit a nabídnout mu jiný obraz celé situace, než je ten, který ho sužuje. Hlavním tématem je teď strach, nejistota a také osamělost. Někdy je to ale v uvozovkách pouze o tom, že si člověk potřebuje pohovořit. Skončil v karanténě, nemá sociální kontakt, a tak mu i takový telefonát může pomoci,“ přiblížil kněz, jenž je současně i psychoterapeutem.

Tím je také Arnošt Krtek, i jeho číslo je na webu arcibiskupství k dispozici. Podotýká, že pomoc na telefonu velice často nyní vyhledávají matky s dětmi. Jde teď o jednu z nejohroženějších skupin.

„Pro ně je to teď velice náročné. Jsou samy doma s dětmi, jež vyžadují stálou péči. Manželé buď celý den pracují, anebo jde o matky samoživitelky. Ale ony nyní nemají možnost návštěv, v nejhorším případě jsou zavřené v malém bytě ve městě, kde ani nemohou vyrazit do přírody. Volají nám, jsou vyčerpané a úzkostlivé kvůli šíření viru,“ upozornil psychoterapeut.

Posláním krizové linky podle něj je, že volající může otevřeně popsat, co ho trápí. Má tak možnost pustit ven své emoce.

„Lidé je většinou zadržují, do telefonu si ale mohou poplakat či zanadávat. To jim uleví,“ doplnil Krtek.

Věřící poprvé v životě zažívají zavřené kostely

Experti nabízí odborné vedení a nejrůznější možnosti řešení. Vše záleží na konkrétním případu.

Telefonní čísla od arcibiskupství využívají kvůli pandemii i věřící. „Kolegové měli rozhovory se silně věřícími lidmi, kteří se potýkají se spirituálními boji. Znejistilo je, že milující Bůh dopustil takovou situaci. Také toto si s námi mohou urovnat,“ vysvětlil Krtek s tím, že někteří lidé volají i opakovaně. Experti tak s nimi sdílejí celý jejich příběh.

Psychoterapeut a kněz Macura upozorňuje, že velký vliv má také nynější uzavření kostelů.

„To se nestalo ani za války, ani za minulého režimu. Ti, kteří byli v kostelích i od dětství zvyklí prožívat svůj duchovní život, najednou nemohou. Zvláště pro starší lidi je to skutečně veliká nepříjemná změna, může to pro ně po duchovní a psychické stránce znamenat velký zmatek.“

Oba psychoterapeuti se shodují, že čím déle budou lidé v karanténě a izolaci, tím bude pravděpodobně přibývat telefonátů.

„Jak se vše bude prodlužovat, lidé budou prožívat stále hlubší a častější krize. Tlak na psychiku bude stále větší,“ předvídá Macura.