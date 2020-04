Kvízy, fotky, divadlo či slivovicová výzva. Weby nabízí zpestření izolace

Například Spolek za staré Vrahovice, což je největší místní čtvrť v Prostějově, se rozhodl zveřejňovat historické fotografie své čtvrti.

„Náš spolek je hodně zaměřený na veřejné akce, pořádáme exkurze v Arboretu Vrahovice, vlastivědné procházky, výstavy, ale třeba i úklidy přírody. Chceme spojovat lidi, což nám současná situace neumožňuje, a tak se snažíme hledat alternativy,“ vysvětlil předseda Spolku za staré Vrahovice Tomáš Peka.

Ve svých rozsáhlých sbírkách má spolek řadu pohlednic, fotografií a nejrůznějších dokumentů od konce 19. století až po současnost.

„Napadlo mě, že bychom lidem mohli trochu zpříjemnit karanténu a část našich sbírek jim ukázat. V následujících dnech je budeme zveřejňovat na facebookovém profilu. Zároveň bychom chtěli požádat všechny naše příznivce o spolupráci. Pokud mají zajímavé fotky, mohou nám je poslat,“ dodal člen spolku, který celou věc vymyslel, Ondřej Moskal.

Zvířecí hádanky ze zoo či slivovicová výzva z Loštic

Není to jediný nápad, jak se v době krize zabavit a zároveň se něco dozvědět. Olomoucká zoo na svém profilu pravidelně zveřejňuje netradiční fotografie nebo nahrávky zvuků exotických zvířat a zájemci mohou hádat, o který druh jde.

Lidé tak mohli slyšet, jak vříská medojed, a vidět tlapu mravenečníka, zobák zoborožce šedolícího nebo rozevřenou tlamu s velkými zuby, jež patřila samci medvěda baribala.

Z úplně jiného ranku pak přišel povel z Loštic na Olomoucku. Takzvaná Loštěcká vézva nabádá všechny kamarády a spolubojovníky z Litovelska a moravského okolí, aby se pro ně sedmá hodina večer stala Chvilkó slavnostního slivovicovyho potkávání na dálko.

„Potkávání na dálko je dobry pro to, abe sme nebele vožrali celé deň. Doktoři z nás bodó mět radost,“ apeluje na všechny uvědomělé Moraváky Loštěcká vézva. Nejrozšířenější motto dnešních dnů „Spolu to dokážeme“, výzva z Loštic transformovala do zvolání: Ludro, určitě tě zdoláme!

Středisko volného času v Přerově zase pro všechny, kteří si chtějí zpestřit dlouhou chvíli v krizové době, přichystalo kvízy, hádanky, soutěže či videa pro zdravé tělo a zdravého ducha.

V rámci série s názvem Zažeň nudu si zejména děti mohou vyzkoušet nejrůznější slovní skrývačky, osmisměrky, puzzle, simulované procházky v přírodě s průvodcem nebo soutěže, kolik poznají jarních rostlin a zvířat.

Na síť se přesunula také divadla nebo filharmonici

Spojení s diváky a svými příznivci si chce udržet i šumperské divadlo, které rozjelo na Instagramu a Facebooku pravidelný pořad s názvem Herci v karanténě.

„Domluvil jsem se se sedmi herci. Každý připravil program na jeden den v týdnu,“ sdělil ředitel divadla Matěj Kašík.

Lidé tak mají možnost vidět pořad, jak zabavit děti, nebo ukázky vaření. Jeden z herců rovněž oprášil svou kouzelnickou minulost a objasňuje triky.

„Materiály máme natočené na čtrnáct dnů, potom uvidíme, jestli budeme pokračovat, nebo zkusíme něco jiného,“ dodal Kašík.

Olomoucké Divadlo Tramtarie na konci března spustilo projekt s názvem Divadlo ve vašem obýváku, v němž zájemci mohou zhlédnout záznamy úspěšných inscenací. Divadlo kromě toho rozjelo televizi Tramta TV, ve které bude online vysílat zbrusu nové seriály určené speciálně pro toto vysílání.

Premiéry budou pravidelně v určený den a čas na YouTube kanálu a Facebooku Divadla Tramtarie. Děti se mohou těšit na Rozcvičku s pračlovíčkem, oblíbeným pohádkovým hrdinou, pro větší diváky jsou určeny Příběhy obyčejného nindži, filmově-divadelní groteska o chlapíkovi, který řeší běžné životní situace jinak.

„Je nám jasné, že kdo v této době není na internetu, jako by nebyl. Proto jsme tento nový online projekt spustili,“ řekl umělecký šéf Vladislav Kracík.

Kina, konkrétně prostějovské Metro a olomoucký Metropol, se připojila k online projektu Spolu doma v kině. Pozadu nezůstala ani Moravská filharmonie Olomouc, která připravila živý přenos houslového a klavírního recitálu. Koncertní mistr filharmonie Vít Mužík a klavíristka Lucie Kaucká zahráli před prázdnou Redutou díla Dvořáka, Smetany či Sainsburyho a van Twillerta.

Olomoucký biker Damjan Siriški zase ukázal, že na kole se dá pořádně vyřádit i doma v obýváku. Stačí jen kamera a nápad. Výsledkem je video plné triků a vynaložená námaha porovnatelná se skutečnou vyjížďkou.