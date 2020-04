Koronavirus už promlouvá do realitního trhu, mění nájmy či ceny chalup

„Začínám registrovat, že na trhu je větší nabídka bytů k pronájmu. V minulosti, když jsme nabrali byt, byl do týdne nebo dvou pronajatý. Teď je zvláštní doba. Některé byty nabízíme i delší dobu a stále se nedaří najít člověka, který by majiteli vyhovoval,“ popisuje například makléřka Eva Vorrethová, která se pohybuje hlavně v Prostějově a v Olomouci.

Než do Česka přišla pandemie, nájmy pomalu rostly. Podle Vorrethové nebylo výjimkou, že za jednopokojový byt chtěl majitel devět tisíc korun měsíčně, dvoupokojové byty se pohybovaly nad deseti tisíci a třípokojový byl třeba i za 14 tisíc.

„Vždy samozřejmě záleželo na konkrétním bytu,“ podotkla makléřka. Že se v posledních týdnech situace mění, potvrzuje i Radka Dostálová z realitní a znalecké kanceláře v Olomouci.

„Rozhodně je vidět, že někteří nájemníci mají problémy s placením a žádají o odklad. I proto jde nyní pronajímání bytů hůře, zájem je mizivý. V současné době není zájem takový, jak by si mnozí majitelé bytů představovali,“ popisuje situaci makléřka.

Nájmy mohou klesnout, ceny chat patrně stoupnou

Co to může udělat s cenou pronájmu, je nasnadě. „Myslím si, že ceny budou muset jít dolů. Uvidí se také, jak si to vyhodnotí vlastníci v době, kdy se uvažuje o možnosti neplacení nájmu do konce roku,“ naznačila Dostálová.

„Je docela možné, že majitelé budou chtít své byty pronajmout, a tak ceny raději sníží, než aby je drželi prázdné. Nabídka je totiž v současné době větší než například před šesti nebo dvanácti měsíci,“ přitakává i makléřka Vorrethová.

Pokles cen pronájmu se ovšem bude podle lidí pohybujících se na realitním trhu lišit město od města a lokalitu od lokality.

„Ve větších městech je situace jiná. Například v Praze se zastavily krátkodobé pronájmy v rámci Airbnb, které přišlo o klienty. Tyto byty majitelé převedli na dlouhodobé pronájmy, zahltili tak trh a ceny klesly. V jiných městech to bude jiné,“ upozorňuje třeba Martin Pekáček z prostějovské realitní kanceláře Polzer.

Na odhady budoucího vývoje je podle něj ještě brzy.

„Může se stát, že krize přejde, ekonomika se opět zvedne a za dva měsíce nebudeme o ničem vědět. V horším případě se můžeme dostat do podobné krize jako v roce 2009, kdy šla dolů celá ekonomika, klesaly ceny nemovitostí a trvale klesaly také ceny pronájmů,“ řekl Pekáček.

Naopak v případě chalup, chat, rekreačních objektů a zahrad je v posledních týdnech velký nárůst poptávky.

„Lidé zřejmě chtějí mít kde se schovat. V tomto případě by ceny mohly růst,“ domnívá se prostějovský makléř.

Prostějov zvýšení nájmů odkládá, Přerov ne

Na krizi okolo koronaviru rychle reagovala například prostějovská radnice. Krátce předtím, než začal nouzový stav, ohlásila od dubna razantní zvýšení nájmů v městských bytech o pětinu.

„Nájemné bylo upravováno naposledy v roce 2017. Podle legislativy je možné jednorázově zvýšit nájemné maximálně o 20 procent za období třech po sobě následujících let,“ vysvětlil primátor Prostějova František Jura.

Tržní nájemné se podle něho v Prostějově nyní pohybuje okolo 140 až 180 korun na metr a městské byty, kterých radnice v současné době obhospodařuje přes tisícovku, by byly i po zvýšení stále daleko levnější. Koncem března však radní zvýšení nájmů odložili.

Zvýšení nájemného v městských bytech od května odsouhlasil i sousední Přerov, který na svém rozhodnutí nic měnit nebude. V Přerově se ovšem nájemné zvedne pouze o inflaci, tedy o 2,8 procenta. Pro nájemníky to znamená, že ročně zaplatí v průměru o 500 až 600 korun více.

„Například ve standardním bytě platí v současné době nájemníci 52,25 koruny za metr čtvereční, od května zaplatí 53,71 koruny,“ shrnula Petra Hirschová z přerovského magistrátu, který vlastní 1 413 bytů.