Klidně i suchý záchod. Zájem o chalupy je letos enormní, lidé berou vše

„Teď se nám objednávky jenom valí. Dá se pronajmout doslova všechno. I chaty vybavené jen velmi jednoduše,“ říká Alena Antalová z agentury Moje chaty.

Skromně vybavené chaty a chalupy, které by se v jiných letech vzhledem k nižšímu standardu vybavení jen obtížně pronajímaly, se nyní podle ní dají pronajmout i za šest nebo sedm tisíc na týden. Zájem se postupně zvedá s uvolňováním protiepidemických opatření.

„Po nejistotě v prvních týdnech, kdy se lidé spíš odhlašovali, zájem od poloviny dubna trvale roste. Řekl bych, že za poslední měsíc byl zhruba o padesát procent vyšší než za stejné období v loňském roce,“ srovnává manažer internetového portálu České a slovenské chalupy Petr Fix.

Popisuje i nový fenomén. Chaty a chalupy se teď snaží pronajímat i řada majitelů, kteří je dříve měli výlučně pro sebe a svou rodinu.

„Tito lidé si uvědomují, že pronájem chat pro ně může znamenat v současné složité době vítaný přivýdělek,“ míní.

Senioři mají nadále strach a pobyty spíše ruší

Svou chatu v podhůří Jeseníků se rozhodl v létě pronajímat například i Lukáš Oťoupalík ze Šumperka.

„Kvůli koronaviru máme znatelný výpadek příjmů, tak chci rodinný rozpočet trochu vylepšit,“ říká. Pro svou rodinu si ji na rozdíl od jiných let vyhradil pouze na jeden týden v červenci a týden v srpnu.

„Uvidíme, třeba to tak už nechám i v dalších letech,“ doplnil.

Chaty a chalupy se ale nyní nejen ve velkém objednávají, ale vyskytují se i případy, kdy lidé objednávky ruší.

„A není jich málo. Především jde o seniory, kteří mají pořád strach někam vyjet. Snažím se jim vysvětlit, že chaty a chalupy jsou z pohledu dovolených to nejbezpečnější, co může dnes cestovní ruch nabídnout, ale moc to nepomáhá,“ sdělila majitelka cestovní agentury Chatař Alena Klimešová.

Chata se suchým záchodem byla obsazená za pár dní

Na druhou stranu ale eviduje výrazně vyšší zájem, než je počet odhlašovaných termínů.

„Opravdu je teď možné pronajmout prakticky cokoli. Dostali jsme do nabídky například jednoduchou chatu bez zázemí se suchým záchodem. Během několika dnů byla většina termínů na léto obsazená,“ popisuje Klimešová. a upozorňuje, že ceny pobytů jdou znatelně nahoru.

„Ti, kteří měli objednaný pobyt ještě před vypuknutím koronavirové pandemie a vydrželi, mohou za stejný objekt ušetřit i tisíce oproti těm, kteří objednávají až nyní. Tratí i lidé, kteří odhlásili pobyt a teď se snaží znovu něco sehnat,“ říká.

Obsazených je podle ní nyní už zhruba devadesát procent chat a chalup v Jeseníkách a podhůří.

„Lidé by si měli pospíšit, protože brzy bude podle všeho plno,“ doplnila.