Modernější vlaky v Olomouckém kraji nevyjely, České dráhy přijdou o miliony

Dvanáct těchto „secondhandových“ souprav nakoupily České dráhy (ČD) v Německu za 190 milionů korun. I díky slibu, že zmodernizované vyjedou na tratě v Olomouckém kraji, získal státní dopravce desetiletou zakázku na regionální dopravu.

Pořizovací cena a předpokládaná hodnota oprav se pak promítla i do částky, za kterou v kraji ČD jezdí.

Podle původní smlouvy objednal kraj u ČD na letošek obslužnost ve dvou motorových svazcích – Sever a Haná – za zhruba 350 milionů korun. Na Severu byla cena stanovena na 172,58 korun za vlakokilometr, na Hané pak 142,12 korun za vlakokilometr.

Ačkoli se může zdát, že jde o malé částky, je třeba říct, že jen na Severu je objednán výkon 1,5 milionu vlakokilometrů za rok, na Hané 799 tisíc vlakokilometrů.

„Po jednáních, která proběhla v listopadu a prosinci, došlo ke snížení ceny na obou souborech o 17 korun. Když si to propočítáte, tak ten dopad je téměř 40 milionů do kompenzací, které bude letos kraj ČD vyplácet,“ uvedl Zahradníček.

„Od začátku roku už vyplácíme snížené kompenzace,“ dodal.

Jak kraj došel k úpravě ceny právě o 17 korun, však přiblížit nedokázal.

„Byl to propočet, který konzultoval Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s ČD. Písemně to vysvětlení dodáme zastupitelům, které to zajímalo,“ říká Zahradníček.

Informace o postupu hejtmanství si vyžádala část opozice. Dosavadní jednání, která kolem vlakové dopravy na hejtmanství probíhala, podle ní nejsou „úplně šťastná“.

Nasazení domluvené po e-mailu

Minulý týden totiž zároveň na koleje vyjely dvě soupravy Stadler, kvůli kterým se cena měnila. Pro připomenutí, ČD sice vypsaly na modernizaci vlaků tendr, nikdo se do něj však nepřihlásil.

Nový tendr běží, zatím se přihlásili tři zájemci. Dopravce dvě soupravy sice vlastními silami zprovoznil, ale mají daleko k požadované kvalitě.

„Měly tudy už jezdit soupravy se zásuvkami na 22O voltů, wi-fi a kvalitním informačním systémem v češtině. ČD dokázaly přelakovat vlaky zvenčí, ale kvalitně vybavené nejsou a letos ani nebudou,“ upozorňuje opoziční zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Zahradníčka právě proto kraj k úpravě cen přistoupil.

„Nemůžeme platit za něco, co tady nejezdí. Nákupní cena stadlerů a jejich oprava byla zakalkulována do ceny,“ řekl náměstek hejtmana.

Zároveň ale připouští, že konkrétní termín nasazení stadlerů nikde smluvně ukotvený nebyl.

„ČD nevěděly, kdy se podaří provést modernizaci, takže nemohl být ani dán pevný termín k jejich nasazení,“ říká. „My jsme měli nějakou představu a ČD nám ji e-mailovou korespondencí částečně potvrdily,“ vysvětluje Zahradníček dřívější očekávání o nasazení vlaků.

Podobný přístup však Jurečkovi vadí. „Já vidím problém v tom, že si kraj v té hlavní smlouvě dostatečně dobře neošetřil harmonogram nasazovaní stadlerů. Jestliže harmonogram je někde v nějaké formě e-mailů a není jednoznačně přílohou smlouvy, tak je to zásadní komplikace, aby si kraj mohl lépe vymoci nasazení stadlerů nebo nějaké sankce.“

České dráhy ukázaly 10. února v Olomouci vlakové soupravy Stadler, které jim pomohly získat v Olomouckém kraji zakázku na regionální spoje: