Matka zabila desetiměsíční dítě, které neuměla utišit. Hrozí jí výjimečný trest

Policisté byli k mrtvému dítěti, které nemělo žádná očividná zranění, přivoláni do nejmenované obce v pondělí společně s posádkou záchranné služby.

„Lékař na místě po marné resuscitaci konstatoval úmrtí kojence. Matka uvedla, že ráno v postýlce našla dcerku, která nedýchala, a ihned proto přivolala záchrannou službu. Policistům se však událost zdála podezřelá a přivolali proto olomoucké kriminalisty,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vyšetřovatelé nařídili soudní pitvu a začali prověřovat všechny okolnosti. Výsledek pitvy a přesnou příčinu smrti policie nezveřejnila.

Žena zpočátku jakékoliv násilí vůči dceři popírala, při pozdějším výslechu se však nakonec k zavraždění dcery přiznala.

„Motivem bylo zřejmě zkratkovité jednání ženy, které se nedařilo utěšit plačící dítě. Dosud netrestaná obviněná nebyla v době činu pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby, který soud akceptoval,“ doplnil Hejtman.

Obviněné hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy patnáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

Vraždu dítěte kriminalisté v regionu vyšetřovali naposledy loni v říjnu, kdy matka žijící v Klepáčově na Šumpersku v ubytovacím zařízení pro ukrajinské uprchlíky zabila pětitýdenního syna. Žena podle soudu napadla kojence rovněž kvůli tomu, že nedokázala ztišit jeho pláč. Škrtila jej, topila ve vodě a se střední intenzitou ho uhodila do hlavy.

Dítě utrpělo mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra. Sedmadvacetiletou Ukrajinku, která do Česka přijela s manželem pracovat ještě před ruskou invazí, soud v červnu poslal do vězení na 18 let.