Ekologičtější zábava v Olomouci. Město zavede na svých akcích vratné kelímky

  4:52,  aktualizováno  4:52
Už žádné odpadkové koše plné plastových kelímků. Olomouc chce na městských akcích zavést systém zálohovaných půllitrů a termohrnků. Koupí kvůli nim i myčku, kterou bude běžně využívat jedna ze školních jídelen. Pro pořadatele vánočních trhů nicméně zálohy minimálně prozatím povinné nebudou.
Olomouc zavede na kulturních akcích města vratné kelímky. Ze začátku mají mít tři vzory. Jeden s fotografickým potiskem, jenž se může stát suvenýrem, další jsou více designové a zohledňují logotyp města. | foto: iDNES.cz

Radnice chce tímto krokem omezit jednorázový odpad na festivalech, slavnostech a dalších městských akcích. Radní v březnu schválili vypsání dvou veřejných zakázek, jedna je na kelímky, druhá na myčku. Dohromady může jít podle předběžných odhadů přibližně o tři miliony korun. Pomoci má velká dotace od ministerstva životního prostředí.

„Díky získání dotace bude město Olomouc disponovat 45 tisíci kelímky s různým grafickým designem a taktéž 10 tisíci kusy termokelímků,“ přiblížil náměstek primátorky pro kulturu Viktor Tichák (Piráti).

„Kelímek bude na městských akcích vydáván oproti vratné záloze 50 korun a návštěvníci si jej budou moci ponechat jako suvenýr,“ dodal. První akcí s těmito kelímky bude srpnová Pohoda U Trojice.

Město teď dává dohromady pravidla, za jakých podmínek budou prodejci na akcích takzvané nicknacky (podle české značky ekologických, vratných plastových kelímků s praktickým klipem – pozn. red.) dostávat.

„V zásadě to funguje tak, že stánkaři, kteří tam budou námi ‚ubytovaní‘, budou mít povinnost brát kelímky, distribuovat je a také je vracet. Na systému teď pracují kolegové na odboru a metodiku ještě nemáme. Důležité je, jak pak nakládat s hotovostí, zatím jsme nic takového na úřadě nedělali. Bude to součástí vyúčtování s prodejcem, protože my mu dáváme za úplatu i stánek,“ doplnil Tichák.

Zohlednit budou úředníci muset i případy, kdy si lidé kelímky nechají. Ze začátku mají mít tři vzory. Jeden s fotografickým potiskem, jenž se může stát suvenýrem, další jsou více designové a zohledňují logotyp města.

Kelímky se budou na konci dne svážet do myčky

Aktuálně vypsaná veřejná zakázka na „průchozí myčku na kelímky velikosti XL“ může přijít město asi na milion a čtvrt. Podle informací v detailu soutěže pak bude umístěna ve školní jídelně Základní a mateřské školy Holečkova na Povelu.

Od radnice je to ke škole do deseti minut jízdy autem. Na převoz stohovatelných kelímků by proto měla stačit dodávka. „Nádobí se bude zřejmě schraňovat u prodejců, nezabere tolik místa. Po skončení dne se kelímky svezou ze všech stánků do myčky,“ nastínil Tichák.

„Provozní věci řešíme se školní jídelnou. Předpokládám, že na službě se potom budeme domlouvat právě s ní. Myčka přejde do jejího majetku, což je výhoda, protože nebude stát ladem. Můžeme také přispět pracovnicím školní jídelny, které si mohou přivydělat v době městských akcí na brigádě,“ upřesnil Tichák, jenž má zároveň na starosti školství.

Kromě půllitrů pořizuje Olomouc také menší termohrnky o objemu 0,2 litru. Dají se použít i na studené nápoje, třeba na víno. Například v červenci budou slavnosti vína v Bezručových sadech, v říjnu na Dolním náměstí.

„Chceme, aby se vratné kelímky využívaly nejen na tradičních městských akcích, ale aby je mohli uplatnit i další organizátoři. Díky tomu, že mytí i logistika zůstanou přímo v Olomouci, bude celý systém ekologičtější než jednorázové nádobí,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Chceme, aby město bylo vzorem v udržitelnosti“

Nicméně na měsíc trvajících vánočních trzích, kde se může spotřebovat i několik set tisíc jednorázových pohárků s punčem, termohrnky povinné nebudou. Město nyní hledá provozovatele na dalších pět let.

„V koncesi na vánoční trhy nutnost převzít tento systém vypsaná není. Nicméně možnost využívat ho tu je a nabízí se. Koncese běží a systém nakládání s odpady je jedním z hodnotících kritérií,“ připomněl Tichák. Stejně tak není mezi požadavky ani platba kartou u stánků.

Radnice chce chystanou změnou dosáhnout snížení množství odpadu, zpříjemnit prostředí kulturních i gastronomických událostí a využít vratné kelímky také marketingově.

„Chceme, aby naše město bylo vzorem v udržitelnosti a právě odpovědný přístup k veřejným akcím je tím správným začátkem,“ věří Bačák.

V Olomouci používá vlastní vratné kelímky fotbalová Sigma na Andrově stadionu nebo Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Naopak například na domácích hokejových zápasech olomouckých kohoutů dostanou fanoušci u stánku běžné nádoby bez zálohy.

Jedním z prvních měst, jež zavedlo vratné hrnky a kelímky, bylo v roce 2015 Brno. Hrnky původně čistila najatá firma až v jižních Čechách, později už mytí zajišťovala brněnská společnost. Při posledních vánočních trzích hrnky opět vzbudily rozruch, když radnice městské části Brno-střed zakázala stánkařům prodej do vlastních nádob, tedy těch bez jednotného vizuálního stylu městské části.

Brno vratné kelímky úspěšně využívá rovněž k propagaci. Jen loni jich Brno-střed i díky novým motivům s krokodýlem prodalo 152 tisíc. Městská část také začala se speciálními potisky pro jednotlivé akce včetně prestižních motocyklových závodů Moto GP.

