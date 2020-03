Hokej fanoušci sledovali na mobilech před stadionem, malé divadlo hraje dál

Na pohled až absurdní situace byla v úterý odpoledne k vidění v Olomouci poté, co správci zimního stadionu podle nařízení Bezpečnostní rady státu nepustili dovnitř fanoušky na utkání předkola play off proti Zlínu.



Hrálo se tak před prázdnými tribunami. Cílem opatření je, aby se v davu diváků nemohl šířit obávaný koronavirus, limit je sto lidí.

Část fanoušků se však shromáždila před stadionem, zápas společně sledovali na notebooku či mobilních telefonech. Jeden si dokonce přilepili izolepou na sanitku.

Státem nařízená opatření proti šíření nákazy ovšem nezasáhla jen příznivce sportu, týkají se prakticky všech, kteří v nejbližších dnech či týdnech chtěli vyrazit na nějakou společenskou akci. Zavřená je i řada institucí včetně škol.

Vše navíc umocňuje fakt, že se v úterý v kraji objevili první tři lidé s koronavirem – pětapadesátiletý Japonec, který žije v Olomouci a pracuje v Olomouckém kraji, a manželský pár z Litovle, který byl lyžovat v Itálii.

Stopka na výstavy i divadla

Onemocnění COVID-19 tak v Olomouckém kraji citelně zasáhlo například do plánů olomouckého Výstaviště Flora. Úterý rozhodlo o tom, že se zde neuskuteční zřejmě největší víkendová akce – výstava For Model. Do Olomouce se na ni každoročně sjíždí tisíce nadšenců, jde o jednu z největších přehlídek modelů v celé republice.

„Situaci řešíme s vystavovateli i partnery. Velkou komplikací pro nás je, že výstavní prostory jsou už z velké části připravené a budeme vše muset zase zbourat bez jakéhokoli využití. A jenom s tím jsou spojené velké náklady,“ přiblížila ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Ve funkci je od loňska, předtím čtvrt století pracovala v týmu připravujícím nejrůznější výstavy. „Nikdy za celou tu dobu si nepamatuji taková omezení,“ porovnala.

Flora teď pro For Model hledá náhradní termín. Kdo ale nebude mít trpělivost a má koupené lístky, dostane peníze zpět v plné výši.

Lidé si také musí zvyknout, že na velkých divadelních scénách v kraji neuvidí žádné představení.

„Prevence vůči koronaviru je pro nás na prvním místě. Zdraví je priorita a jsou chvíle, kdy musí kultura stranou,“ podotkl ředitel Moravského divadla v Olomouci David Gerneš.

To neruší jen samotná představení, ale pozastavuje i edukační činnost a práci zájmových kroužků ve své budově.

„V divadle zachováme jen nejnutnější provoz, v normálním režimu pokračují jen zkoušky chystaného muzikálu Donaha!,“ upřesnil Gerneš.

Vedení Moravského divadla posléze zkusí lidem nabídnout i náhradní termíny představení.

„Prosíme proto diváky, aby si již zakoupené vstupenky ponechali. O případných náhradních termínech či vracení vstupného budeme včas informovat,“ vzkázal ředitel.

Zákaz se vztahuje i na mše. Církev je ale rušit nebude

V Olomouci je do odvolání uzavřená také bazénová část akvaparku a plaveckého stadionu, Moravská filharmonie, sportovní haly, zoo na Svatém Kopečku, městská knihovna či Centrum ekologických aktivit Sluňákov.

Pozastavená je také činnost klubů seniorů, ostatní služby pro staré lidi, jako například rozvoz jídla, fungují dál.

Limit stovky návštěvníků se ovšem týká také kin, plesů či koncertů, opatřeními proti šíření koronaviru se zabývají i na olomouckém arcibiskupství. A to především kvůli bohoslužbám. Rušit je ale církev neplánuje.

„Bude to na správcích farností, aby zajistili, že v kostele nebude najednou víc než sto lidí. Jedním z možných řešení je přidat další bohoslužbu, anebo ji lidé mohou sledovat na internetu,“ podotkl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Boj proti nemoci přepisuje i jízdní řády veřejné dopravy. Stát ode dneška s výjimkou mateřinek zavřel také všechny školy, přímo v Olomouci tak MHD začne od čtvrtka fungovat v prázdninovém režimu. Změny v jízdních řádech navíc v úterý oznámila také Bezpečnostní rada Olomouckého kraje.

„Dojde k zavedení prázdninových jízdních řádů. Budou tedy omezeny některé posílené spoje, které normálně svážejí děti do škol. Jednáme s jednotlivými dopravci, uvidíme, jak rychle se jim podaří nový systém zavést,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zahradníček

„Zároveň je třeba říci, že sice nastavíme opatření, abychom omezili autobusovou dopravu, ale chceme to udělat citlivě, aby lidé, kteří jezdí do práce, tím nebyli zatíženi,“ dodal.

Po Prostějovu budou navíc i ostatní dopravci v Olomouckém kraji po dohodě s hejtmanstvím čistit autobusy veřejné dopravy ozonem. Jde o moderní a ekologickou technologii, která dokáže zcela zničit viry nebo bakterie. Celkem jde o zhruba 400 vozů, vyčištění jednoho zabere zhruba 30 minut.



Hrajeme dál, v hledišti je jen 76 míst, hlásí Divadlo Tramtarie

Naopak bez ohledu na aktuální situaci hodlá fungovat menší olomoucké Divadlo Tramtarie. Využije toho, že stát nezakázal všechny akce.

„Budeme hrát dál, protože do nařízení vlády nespadáme. Naše divadlo má v hledišti jen 76 míst. Pokud stát zruší jakékoli akce, okamžitě představení zrušíme,“ sdělila ředitelka Tramtarie Petra Němečková. Šíření viru mezi „pouhými“ desítkami svých diváků se nebojí.

Také olomoucké kino Metropol plánuje další provoz. A to i přesto, že jeho sál má několikanásobně vyšší kapacitu.

„Budeme prodávat na představení jen sto vstupenek. Pokud město nezakáže plošně všechny akce, budeme promítat. I když omezení stovkou návštěvníků samozřejmě zasáhne do ekonomiky kina,“ řekla programová vedoucí Metropolu Denisa Wasiewiczová.

Naopak drtivá většina kin zavřela.

„Touto cestou nepůjdeme, byť sto návštěvníků na některé filmy není vůbec špatná návštěvnost. K nákaze může dojít i při menší kumulaci, než je stovka návštěvníků,“ sdělil ředitel šumperského Kina Oko Kamil Navrátil.