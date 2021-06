Pár se v parku uprostřed dne oddával sexu, hrozí mu trest za výtržnictví

18:10

Zápis do trestního rejstříku může vynést muži se ženou rozhodnutí pustit se v Olomouci do intimních hrátek na veřejně přístupném místě. Za výtržnictví by totiž mohli jít v krajním případě i do vězení.