Bitva zastupitelů o rozpočet rozhodne, zda bude muset Olomouc roky šetřit

Olomoucký primátor Miroslav Žbánek věří, že se na dnešním jednání návrh rozpočtu na rok 2020 podaří schválit, spoléhá na koaliční zastupitele.

„Neměl by tam být žádný problém. Každý dotaz, jenž od kolegů zazněl, jsme si vyříkali,“ podotkl Žbánek.

Velká část debat při přípravě rozpočtu se přitom týkala právě druhé části tramvajové trati na jih města k srdci tamního lidnatého sídliště.

Sama radnice v květnu uvedla, že budování 1 300 metrů nové trati se třemi zastávkami začne příští rok na jaře. Minulý měsíc však oznámila, že na ni město nemá peníze. Před pár dny však přišel další obrat a prodloužení trati je zpět v návrhu rozpočtu.

Pokud prodloužení kolejí v dokumentu zůstane i po dnešním hlasování, může stavba začít už v první polovině příštího roku. Podmínkou ovšem je, aby na ni Olomouc získala státní dotaci.

„Bez ní by to nebylo vůbec reálné,“ upozornil Žbánek. Primátor je přesvědčený, že vrácení velice nákladné stavby do již tak napjatého rozpočtu má smysl. Jde o jednu z největších investic města za poslední roky a její součástí je kromě samotných kolejí dlouhodobě potřebné „parkoviště“ pro tramvaje ve Fibichově ulici.

Primátor: Čeká nás velmi úsporný provoz

Pokud ovšem rozpočet s touto položkou skutečně projde, finanční kondici města to ovlivní na dlouho dopředu.

„V příštích přibližně deseti letech nás čeká velmi úsporný provoz, minimalizování provozních výdajů a snížení splátek úvěrů. Teprve potom může být ekonomická kondice města lepší,“ zdůraznil Žbánek s tím, že bude potřeba také snížit provozní náklady magistrátu a městu budou scházet i peníze na některé další investice.

Mimo hru se tak pro příští rok definitivně dostane potřebná modernizace olomouckého odpadového centra. A to i přesto, že město v létě oznámilo, že sběrný dvůr i linka na tříděný odpad jsou na hranici životnosti a výkonnosti. Žbánek proto teď počítá s tím, že město zkusí plány na obnovu odpadového centra buď rozdělit na více částí, nebo přerýsovat na úspornější variantu.

Podstatnou část opozice návrh rozpočtu na blížící se rok 2020 nepřesvědčil. Dvě největší opoziční hnutí pro něj ruku nezvednou.

„Určitě ho nepodpoříme. Ať už s tramvajovou tratí, či bez ní, to je kapitola sama pro sebe. Celkově ale tento rozpočet vychází vstříc programovým prioritám vládnoucí koalice, ovšem pro finanční zdraví města a jeho budoucnost toho moc nedělá,“ je přesvědčený lídr Pirátů Hynek Melichar.

Splátky nového úvěru vysají rozpočet do dna, říká opozice

Podobně to vidí také opoziční hnutí ProOlomouc. Návrh rozpočtu označilo na svém oficiálním facebookovém profilu za doslova likvidační už pro nejbližší roky.

„Město nutně potřebuje úspory. Rozpočet na rok 2020 je přesto, že Olomouc je nejzadluženější město mezi statutárními městy v České republice, zcela neúsporný. Navíc je podmíněn čerpáním nového půlmiliardového úvěru, jehož splátky vysají městský rozpočet už v příštím volebním období – doslova – do dna,“ píše hnutí ProOlomouc.

Jeho zástupci na novém rozpočtu kritizují také to, že v něm město počítá s prodejem dalšího majetku anebo s „přeléváním“ peněz z vodného a stočného do provozních výdajů radnice. Lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek má tak na jednání připravené tři balíčky změn.

„Předložíme vlastní návrhy úspor,“ dodal Pejpek.

Se Žbánkem se tak ohledně dneška jednoznačně shodnou zřejmě jen na jedné věci – politiky čeká dlouhé a náročné jednání. Na programu je kromě samotného rozpočtu dalších více než třicet bodů.