Olomoučané domáhající se splacených bytů mají po bouřlivém jednání naději

Zastupitelé se včera už poněkolikáté zabývali otázkou, zda převést přibližně čtyři stovky bytů družstev Jižní a Jiráskova v hodnotě kolem 800 milionů korun jejich obyvatelům s doplatkem, nebo bez něj.

Nájemníci se finančně podíleli na stavbě bytů se státní dotací a po dvaceti letech měly být jejich, první lhůty uplynuly loni v červenci. Teď by ale podle rozhodnutí radních měl každý z nájemníků doplatit zhruba 50 až 100 tisíc korun, dohromady přes 26 milionů.

I proto byl sál opět zaplněn a desítky lidí sledovaly přenos také z předsálí, kde na pořádek pro jistotu dohlíželi strážníci.

Otázka, kterou se město zabývá, je, zda jsou před mnoha lety uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích platné, či nikoli. Než čekat roky na verdikt soudu, rozhodla se radnice brát smlouvy jako neplatné a po započtení asi padesátimilionové slevy lidem vyměřit doplatky. Což se nájemníkům nelíbí.

„Chceme majetek, který jsme zaplatili. O byty jsme se starali a vyhlíželi den, kdy nám budou patřit. Dvacet let očekávání a nakonec hořkost a zklamání,“ řekla například Petra Chrapková, která žije v jednom z bytů od roku 2001.

„Myslel jsem, že dům bude zateplen. Odkládám investice do kuchyňské linky a podobně, neboť nevím, co s domem bude. Opravdu se musíme soudit? Vypadá to, že vám jde jen o peníze,“ vytkl pak vedení města Milan Kotek z Topolové ulice.

Podle právničky existuje i cesta bez doplatků

Jednání bylo chvílemi vypjaté a lidé u mikrofonu se v některých momentech obraceli přímo na jednotlivé politiky. Primátor Miroslav Žbánek musel vášně v sále několikrát tlumit a opakovat, že mluvit může jen ten, kdo je přihlášený. A přestože jednání začalo v jednu odpoledne, ještě i po sedmé večer se lidé chvílemi neúnavně bouřili.

„Žádám vás, abychom se neosočovali a vzájemně se respektovali,“ musel připomínat Žbánek.

Zřejmě nejpodstatnější moment přišel před šestou večer, kdy dostala slovo právnička Hana Marvanová, kterou město minulý týden ve čtvrtek oslovilo, aby k věci zpracovala svůj právní pohled. Marvanová se jako advokátka zabývala například kauzou H-Systém.

„Účastníkům projektu svědčí základní právo na legitimní očekávání na nabytí majetku. Vůle byla celých dvacet let jednoznačná a až do poslední fáze projektu nebyla platnost smluv zpochybněna. Proto nyní není možné přenášet odpovědnost na soukromé subjekty,“ reagovala na dosavadní postoj koalice a po každém jejím proslovu následoval potlesk nájemníků. Tleskalo se i některým dalším řečníkům.

Po doplacení kupní ceny podle Marvanové dojde k převodu vlastnického práva, podobně jako u leasingu. Nešlo by tak o darování nebo bezúplatný převod.

„Družstva, která převzala roli po zkrachovalých společnostech, vznikla za účelem záchrany projektu. Nemohou odepřít plnění závazků, hrozilo by jejich bezdůvodné obohacení,“ dodala právnička. Laicky řečeno tak podle ní lidé mohou získat své byty bez doplácení, aniž by městu hrozil postih.

Město bude převod znovu dopracovávat

Obyvatelé bytů zaplatili s ohledem na velikost v průměru 1,2 milionu korun.

„Družstva měla vybírat peníze, nájem byl regulovaný, kolem pěti tisíc, a z těch peněz se měly domy opravovat. Výsledek je, že na účtech je 71 milionů. To jsou peníze, které chybí na opravách domů,“ připomněl právní zástupce některých bytových domů Zdeněk Joukl.

Ten byl také jedním z lidí, kteří kritizovali minimální předstih, jenž od města zúčastnění dostali na nastudování části dokumentů.

Koalice chtěla převod s doplatky schválit a v září začít. „Nabízíme, že se každý může rozhodnout, zda na řešení přistoupí. Lze čekat na soud, nebo je tu vstřícné řešení, bohužel doplněné doplatkem. Nikomu nebudeme smluvní bydlení ukončovat. Postup, který předkládáme, je prvotním výkopem,“ sdělil majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán.

Nakonec však zastupitelé nehlasovali. Po poradě klubů primátor bod z jednání stáhl.

„Rada bude pracovat na tom, aby se vše řádně vyargumentovalo a nastavil se nový harmonogram převodu bytů. Termín následně stanovíme, bude i schůzka zastupitelských klubů,“ slíbil Žbánek.