Recidivistu viní, že před dvanácti lety zabil muže a rozpustil ho v louhu

Netradiční bylo už zahájení jednání, neboť soudní síň zaplnili z velké části motorkáři v typických kožených bundách. Podle nápisů šlo o členy přerovského motorkářského klubu Vikings, který byl před několika lety dokonce zmiňován i ve zprávě ministerstva vnitra o tuzemském extremismu. Na jednání tak dohlížela posílená hlídka justiční stráže.

Celý příběh se vrací do léta roku 2008, kdy obžalovaný Michal Novák společně se svým známým Robertem Mitričem vyrazili do Olomouce na základě žádosti ženy, se kterou se Mitrič znal. Ta chtěla ze společného bytu dostat svého partnera, který ji podle ní dlouhodobě napadal.

Dvojice muže donutila byt opustit a odvezla ho do jednoho z přerovských barů, kde byl Novák provozním a Mitrič příležitostně vyhazovačem. Oba spolu navíc po určitou dobu pracovali třeba také při vymáhání dluhů.

Z toho, co bylo dál, je už jisté jen to, že údajného domácího násilníka dvojice připoutala k topení a jeden až dva dny ho v baru držela. Dále fakt, že muž následně beze stopy zmizel, a s pomocí podvodu byl jeho podíl na bytu převeden na jeho přítelkyni.

Policie se jeho osud pokusila vyjasnit poprvé v roce 2009, kdy se na ni s nemalým zpožděním obrátila právě dotyčná žena. Příliš se to však nepodařilo. Novák trval na tom, že muže odvezl do Ostravy, kde ho vysadil na místě známém tím, že si tam bylo možné koupit drogy.

A protože se nepodařilo zajistit dostatek důkazů o jiné verzi, s Mitričem byli odsouzeni pouze za omezování osobní svobody, nejprve k 18 měsícům vězení, po odvoláních vyvázli s podmíněnými tresty. Jejich cesty se pak rozešly.

„Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu“

O mnoho let později byl však případ znovu otevřen, protože zřejmě policisté narazili na někoho, kdo byl ochoten o okolnostech promluvit. A nyní opět dospěl k soudu. Stojí především na svědeckých výpovědích Mitriče a jeho známého z drogového prostředí.

Kriminální minulost mají ostatně téměř všichni aktéři kauzy - Novák byl doposud trestán devětkrát, Mitrič dvanáctkrát a v současné době stojí před soudem kvůli drogám a je trestně stíhán pro zpronevěru, jeho známý pak čtyřikrát a v současnosti je ve vězení za výrobu a distribuci drog. A i většina zbylých svědků předvolaných na středeční jednání má od jednoho do šesti záznamů v trestním rejstříku.

Důležitou roli hraje nicméně i nasazení policejního agenta. Ten Nováka kontaktoval a předstíral, že mu kdysi zmizelý muž dělal takzvaného bílého koně a na jeho jméno teď leží v bance 13 milionů korun. Proto ho potřebuje najít, nebo naopak mít záruku, že už se neobjeví a bude ho například možné prohlásit za mrtvého.

Za to Novákovi sliboval podíl 1,3 milionu a ten podle spisu nakonec po naléhání prohlásil: „Už nebude. Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu.“

U soudu se v úterý obžalovaný hájil, že si to vymyslel, aby se dostal k penězům.

„Měl jsem přítelkyni, chtěl začít rodinný život a v jedné firmě mi nabízeli podíl, když dodám peníze. Současně jsem měl ale také dluhy. Ten člověk chtěl zprvu jen občanský průkaz dotyčného. Pořád otravoval a cpal mi peníze, nakonec jsem teda vzal zálohu a chtěl se z toho nějak vymluvit, nebo sehnat tu občanku. Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl peníze na nový život,“ popisoval.

Případ provází mnoho rozporů

Rozplétání kauzy soudu kromě velkého časového odstupu komplikují i rozpory. Jen během prvního dne si svědectví Nováka, Mitriče a jeho známého v řadě detailů i zásadnějších částí odporovala.

Například i pokud jde o údajný stolitrový plastový barel, který měl stát v nevyužívaných prostorách baru a podle jedné z verzí skrýval chemikálie z dřívější varny pervitinu, stejně tak ale mohl posloužit jako nádoba pro rozpuštění muže.

Kromě toho je tu také třeba doložený fakt, že Novák byl na začátku července 2008 přijat do nemocnice s vážnou chemickou popáleninou na noze, jakou může způsobit louh. On sám to u soudu vysvětlil tím, že se v baru, kde byl provozním, ucpaly záchody, a jediné co narychlo sehnal na vyčištění odpadů, byla právě chemikálie na bázi louhu, kterou si nohu polil.

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o nepřímý důkaz potvrzující obžalobu. Háček je v tom, že ke zmizení muže došlo podle dřívějších závěrů policie a rozsudků soudů až během blíže neupřesněné doby v srpnu.

Nepříliš jasný je také motiv údajné vraždy, na což poukazuje i obhajoba. „Nic by z toho neměl. Motiv neexistuje ani nebyl tvrzen obžalobou,“ uvedl jeden z Novákových advokátů.