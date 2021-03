Po desítkách let zabouří letos v olomouckém parku velký umělý vodopád

Poprvé si lidé mohli vodopád v Bezručových sadech prohlédnout v roce 1965.

„Býval v provozu jen během květinových výstav a také každou neděli, kdy Olomoučané chodívali do Výpadu na sváteční procházky. Konec jeho fungování nastal někdy v závěru 80. let,“ uvedl mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Nynější obnova vodopádu vyjde Olomouc na zhruba dva miliony korun. Další část nákladů uhradí společnost Sigma Group, která městu coby sponzorský dar dodá veškerou technologii potřebnou k přečerpávání vody v hodnotě téměř šesti set tisíc korun.

Voda bude v uzavřeném okruhu vodopádu neustále kolovat. Jeho součástí proto bude stejně jako před desítkami let také jezírko. To přitom v parku zůstalo dlouhé roky poté, co samotný vodopád zanikl.

„Město jej nechalo po roce 2000 kvůli bezpečnosti spolu s podzemní technickou šachtou při opravě hradeb zasypat. Bylo prázdné, vodopád byl nefunkční od 90. let,“ vybavil si již dříve Jan Jeništa ze spolku Za krásnou Olomouc.

Fakt, že je možné vodopád obnovit, si město prověřilo již před několika lety při průzkumu míst, kde býval. Došlo přitom také k zajištění narušeného skaliska.