Zdražení jízdného? Lidé nasednou do aut, varují politici z opozice

„Zdražovala se základní jízdenka ze 14 na 18 korun. Na druhou stranu jsme zlevnili celoroční. V případě zvýšení ceny chci, aby se opět navýšila cena jen za základní lístek, a ne celoroční jízdné, které má cílit na občany města a dlouhodobé uživatele,“ sdělil předseda dozorčí rady podniku Josef Kaštil. O zvýšení jízdného musí rozhodnout rada města.



Podle opozice to není dobrý krok. „Jsme na pomyslném maximu, co jsou lidé za tuto kvalitu dopravy ochotní zaplatit,“ zdůraznil za opoziční klub Piráti a Starostové Petr Daněk.

„Když se navýší ceny, tak si lidé řeknou, proč dávat dvacet korun za jízdenku, když benzin stojí méně. Například ve Zlíně zdražovali před pár lety a ukázalo se tam, že už se nevybere více peněz, protože začne ubývat cestujících,“ nabídl srovnání.



Náměstek primátora Martin Major (ODS), který má oblast dopravy na starost, s názorem opozice nesouhlasí. „Pokud vím, tak pořád zlevňujeme. Nejdříve to byly děti do tří let, potom maminky, pak doprovod a snižovala se věková hranice seniorů pro jízdu zadarmo,“ popsal.

„Pokud porovnáte cenovou úroveň jízdenek v České republice, tak je Olomouc na dolních příčkách,“ argumentoval Major.

Devítimilionová ztráta

Z výroční zprávy z roku 2020 vyplývá, že kvůli koronavirové pandemii skončilo hospodaření městské firmy s devítimilionovou ztrátou. Podnik tak zvažuje, zda odloží určité investice.

„Některé tramvajové úseky jsou ve velmi špatném stavu. Musíme vyhodnotit, jestli jistá část tratě vydrží ještě třeba rok, aniž by hrozilo, že část koleje například praskne,“ upozornil Kaštil.



Hlavní podíl mají na současné situaci instituce nižší tržby, podle výroční zprávy z minulého roku byly nižší o téměř 37 milionů oproti roku 2019. Letos podnik předpokládal, že budou téměř 158 milionů korun, tedy zhruba o 25 milionů vyšší než loni.

Podle mluvčí dopravního podniku Martiny Krčové však budou pravděpodobně nižší. „O kolik, to zatím nedokážeme úplně odhadnout,“ sdělila. Navíc podnik dostal v tomto roce i méně peněz od města. „V roce 2019 byla provozní dotace od města 358 milionů korun, v roce 2020 to bylo 331 milionů a letos 315 milionů,“ porovnal Kaštil.

Velké stavby přesto pokračují

Navzdory ztrátám společnost nepřerušila velké stavby a investice. V srpnu začala se stavbou odstavného kolejiště pro tramvaje u vlakového nádraží za téměř 300 milionů korun. Většinu pokryje evropská dotace, i tak ale dopravní podnik zaplatí zhruba 45 milionů ze svého.

Značné výdaje měla firma při nákupu tramvaje, která stála 27 milionů korun. K tomu se přidala servisní smlouva na 27 let za 15 milionů. Touto investicí se Olomouc zařadila podle webu Zdopravy.cz mezi města s nejdražšími tramvajemi v zemi.

„Bohužel jsme potřebovali druhé vozidlo do páru, jelikož se při předchozím nákupu série objednal lichý počet. Udělala se tehdy chyba,“ připustil Kaštil.

Podle opozice je problém v plánování. „Olomouc má mít plán krátkodobých a střednědobých investic a ty permanentně komunikovat s obyvateli,“ uvedl Pavel Grasse z opozičního hnutí ProOlomouc.

S tím souhlasí i Daněk. „Neustále nejsou peníze, takže se vše dělá po krůčcích, což je ve výsledku dražší. Je to jako s odstavným kolejištěm, které se udělá malé a částečně něco vyřeší, a potom se čeká, až budou peníze na větší depo,“ řekl.

Náměstek primátora investice hájí

Náměstek primátora Major je však toho názoru, že bylo odstavné kolejiště i nákup tramvaje potřeba. „Jsme v situaci, kdy naše tramvaje nemají přes noc kde parkovat. Stojí na všech konečných v Olomouci,“ oponoval Major.

Tramvaje parkují například v Sokolské, kde lidem překáží. „Je to nekomfortní, musíme je střežit kamerovým systémem, a navíc je třeba řidiče rozvážet všude možně, aby mohli zahájit svoji směnu,“ vysvětlil.

Nová vozidla město podle něj pořídilo za cenu, která nebyla přemrštěná. „Kdybychom je koupili teď, tak by buď nebyly, nebo by šly s cenou tak vysoko, že by to bylo už neekonomické. Na větší sérii nemáme,“ doplnil Major.

Nicméně třeba ve srovnatelně velkém Liberci se dokáže dopravní podnik udržet v kladných číslech. Potvrzuje to výroční zpráva z roku 2020, podle které skončilo hospodaření podniku se ziskem 228 tisíc korun. Přes pokles plánovaných tržeb o 50 milionů.

Podle ekonomického ředitele Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Milana Červenky pomohla úsporná opatření v době pandemie.

„Ušetřili jsme na pohonných hmotách, na mzdách, ale především jsme zastavili velké opravy, například ty za 50 milionů korun,“ řekl.

Opozice vyzývá: šetřete

Šetřit by měla podle opozice i Olomouc. „Jsme proti tomu, aby dopravní podnik vynakládal prostředky na podobné záležitosti, jako byl nákup pozemku pro akvapark za dvacet milionů. Chceme, aby peníze dával jinam,“ navrhl Grasse.

Peníze by měly jít například do zonace. Tím by se pomohly vyřešit i další problémy města, jako je například parkování. Bylo by levnější jízdné na kratší trasy, tedy například tři zastávky za polovinu ceny, a lidé by tak nemuseli jezdit do centra auty,“ argumentoval.

Podle Majora však investice byla nezbytná. „Akvapark splácí úvěr v bance, takže není schopen si půjčit na nákup pozemku, o kterém ví, že ho bude potřebovat. Dosavadní vlastník pozemku nám ho prodal za cenu, jež byla velmi dobrá a odpovídá předloňským cenám. Akvapark si tuto parcelu od dopravního podniku pronajme nebo si ji od něj koupí,“ vysvětlil Major.

Kritiku obyvatel na sociálních sítích vzbudily i mnohem menší výdaje podniku, třeba nákup vánočního osvětlení na tramvaje za 290 tisíc korun. Mluvčí instituce odůvodnila investici tím, že má obyvatelům přinést radost.