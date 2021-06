Olomouc rozezní netradiční hudební festival, ulice zaplní desítky muzikantů

Improvizované koncerty obsadí náměstí a přilehlé ulice. „Chceme v lidech vzbudit spontánnost a radost. Vnímáme, že po časech tvrdých epidemiologických opatření je potřeba ji do ulic opět vrátit,“ řekl organizátor festivalu a autor myšlenky Štěpán Havran.

Muzikanti budou čas mezi hraním a pauzami dělit podle sebe. „V 18 hodin rozezníme celé centrum, dál už bude harmonogram na muzikantech. Je nám jasné, že nikdo nebude hrát čtyři hodiny v kuse, to ani nechceme,“ dodal Havran.

Například na Dolním náměstí bude šest „scén“ naráz, muzikanti se proto budou muset domluvit mezi sebou.

„Nejdřív jsme uvažovali o čistě akustické formě, ale pro hudebníky by to bylo příliš fyzicky náročné. Proto budou mít někteří muzikanti ozvučení, které však bude alespoň na začátku co nejvíce ztlumené,“ uvedl pořadatel.

V ulicích mají zahrát například písničkář Pavel Helan doprovázený cellistou Janem Zvěřinou z Prague Cello Quartet nebo zpěvák a muzikant Václav Lebeda, známější pod pseudonymem Voxel. Všichni hudebníci vystoupí bez nároku na honorář.

Zapojit se lze i na místě, někde za odměnu

Organizátoři vyzývají případné zájemce, že se mohou přijít zapojit přímo na akci.

„Kdokoli může vzít svůj nástroj do ulic a spontánně se přidat nebo si najít svoje místo, kde by si sám nebo s přáteli zahrál a zazpíval. Motivací může být třeba to, že písničku budou moct v domluvených provozovnách vyměnit za mojito, pizzu, kávu, zmrzlinu a další dobroty,“ poznamenal Štěpán Havran.

„Chceme, aby si lidé akci užili, samozřejmě v rámci hygienických limitů a omezení, která s sebou tato doba přináší,“ dodal.

Od 20 hodin na festival naváže koncert kapel Billow, Orinoko a Zhasni v letním kině.