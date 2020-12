Moravské divadlo zahraje Rybovu mši jako inscenaci, k vidění bude online

„Do poslední chvíle jsme doufali, že se v předvánočním čase setkáme s našimi příznivci v divadle a společně si užijeme Českou mši vánoční, balet Louskáček a další tituly, které patří k ozdobám adventního programu. Bohužel to situace neumožňuje, proto přijměte zavděk aspoň touto online verzí Rybovy mše,“ vzkázal ředitel David Gerneš.

V inscenaci jsou ukázky dalších lidových her, zpívané pasáže se prolínají s hranými scénami a na konci bude i oživlý betlém.

„Chceme, aby si naši inscenovanou mši užily i děti, které se dočkají čerta a dovádějících andílků,“ shrnula režisérka a autorka scénáře Dagmar Hlubková, která se souborem opery a operety pravidelně spolupracuje, v minulosti šlo například o populární inscenace Noc na Karlštejně, Zvonokosy či na únor příštího roku chystanou operetu Podskalák.

Do příprav opakovaně zasáhla koronavirová omezení. „Scénář jsem nakonec upravovala čtyřikrát v návaznosti na to, jak vycházela nová nařízení o tom, co se smí a co se nesmí, kolik lidí může zpívat pohromadě a podobně,“ nastínila.

Podle Petra Šumníka, který bude řídit orchestr a zpěváky, půjde o originální představení, které není k vidění nikde jinde.

„Jsem pyšný na to, že i já můžu být jeho součástí. Dílo má po textové stránce daleko blíž k lidové hře než ke mši, takže se hrané ztvárnění přímo nabízí. Jen je škoda, že letos budeme ochuzeni o bezprostřední kontakt s naším publikem a o jeho reakce,“ řekl.

Záznam bude zveřejněn 23. prosince v 16 hodin na YouTube kanálu a webu divadla, dostupný bude do 6. ledna.