Na olomouckých kolejích se koronavirem nakazila část zahraničních studentů

„Aktuálně bylo na nový typ koronaviru pozitivně testováno několik zahraničních studentů. Tito i všichni ostatní, kteří s nimi přišli do styku, byli umístěni do karantény. Jsou na jedné koleji, v oddělených pokojích, podle závažnosti v různých patrech,“ potvrdila mluvčí Univerzity Palackého Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Koleje podle ní spolupracují s krajskou hygienickou stanicí a zavedly nejpřísnější možná opatření.

„Pro studenty je zajištěna donáška hotového jídla a zprostředkování dalších nezbytných zásob prostřednictvím dobrovolníků. Nabídneme jim také psychologickou pomoc,“ doplnila mluvčí.

Není to poprvé, co se mezi zahraničními studenty v Olomouci koronavirus objevil. Již minulou neděli byl na letišti v Jižní Koreji pozitivně testován zahraniční student přírodovědecké fakulty. Před svým návratem do vlasti bydlel právě na olomouckých kolejích.

Ty jsou i nadále v provozu, byť je univerzita kvůli pandemii uzavřena. Zůstávají na nich nejen zahraniční studenti, kteří neodjeli domů, ale ubytování využívají nadále i někteří čeští studenti, například dobrovolníci z lékařské fakulty. V rámci ochranných opatření dostali zahraniční studenti nabídku individuálního ubytování v jednolůžkových pokojích, aby mohli omezit kontakt s ostatními.

V Olomouckém kraji bylo k úterní desáté hodině dopoledne 280 potvrzených případů nákazy. Více než tři čtvrtiny jsou z Olomoucka, přímo z Olomouce a okolí jde o necelou stovku lidí.