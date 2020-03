Až tisíc testů na koronavirus denně. Olomouc má největší laboratoř v Česku

Povolení k testování dostal Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) patřící pod lékařskou fakultu Univerzity Palackého od Státního zdravotního ústavu v Praze minulý týden a následně začal s přípravou technického i administrativního zázemí.

„ÚMTM je vědecké pracoviště zaměřené na výzkum rakoviny. Máme velmi moderní technologické vybavení, které je z velké části automatizované. Právě díky tomu bychom byli schopni tak velké množství vzorků testovat, protože automatizace by výrazně urychlila přípravu vzorků, kterých by bylo možné připravit i několik stovek najednou,“ nastínil projektový manažer Peter Vanek.

Naprostou většinu vzorků nyní v Olomouckém kraji testuje ústav mikrobiologie olomoucké fakultní nemocnice, který jich zpracovává i více než sto denně, a laboratoř v prostějovské nemocnici.

Testování v ÚMTM mělo být původně spuštěno už od pondělka, čekalo se ale na klíčovou chemikálii používanou při izolování RNA nukleové kyseliny.

„Prozatím budeme testovat jen pacienty indikované hygieniky nebo praktickými lékaři, kteří mají symptomy nemoci. Také můžeme vypomoci laboratořím z jiných v krajů v případě, že by byly zahlceny. Ve chvíli, kdy bude povoleno testování samoplátců, pak budeme moci nabídnout svou kapacitu i jim,“ nastínil Vanek.



Do testování v ústavu jsou zapojena i další dvě vědecká centra univerzity - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum dodává vědecké pracovníky, kteří ovládají potřebné laboratorní techniky, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů zase poskytuje administrativní podporu, pro kterou v samotném ÚMTM není dostatečná kapacita.

Součástí příprav bylo i vytvoření a zaškolení záložních týmů, což by v budoucnu umožnilo dále navýšit testovací kapacitu, případně ji udržet náhradou pracovníků, kteří by se nakazili, a museli by tudíž zůstat v karanténě.