Olomouc musí šetřit, nabízí se i prodej majetku, říká náměstek primátora

Bavili jste se ve vedení města o tom, že bude s ohledem na koronavirus třeba přehodnotit, kam v budoucnu potečou peníze?

Dohodli jsme se, že to probereme v rámci svých politických klubů. Máme nějaký finanční rámec, a čím dále budeme od krizových měsíců, tedy dubna a května, tím více bude možné si vše upřesnit. Snaha o opatrnost velí, že je třeba výdaje poškrtat. Některé opravy ve městě je možné odložit, celkově může jít o úsporu až 100 milionů. Je tam ale i riziko, že když odložíme nějakou údržbu nebo opravu, bude v budoucnu logicky stát o to víc.

Kde vidíte prostor pro šetření?

Částečně je možné zrušit anebo především odsunout některé investice. Bavili jsme se i o navýšení příjmů města. Tedy o vytipování majetku či majetkové účasti, jež vlastníme, a o jejich prodeji. Byť to jako ekonom úplně nepodporuji.

O čem se bavíme konkrétně?

Máme třeba minoritní podíl ve společnosti Olterm (společnost zajišťující rozvod tepla – pozn. red.). Je otázka, zda jej nenabídnout k prodeji a nemít z toho jednorázový příjem. Olterm ale funguje jako běžná výdělečná akciovka a město z toho má ročně několik milionů. O ty bychom do budoucna přišli. Nabízí se ale i prodej některých pozemků, budov a podobně.

Opozice roky kritizuje, že pro rozpočet je koulí na noze akvapark či pronájem v Namiru. Jsou na stole varianty, že by se i s tím něco udělalo? Ostatně v Namiru se pomalu blíží konec původní nájemní smlouvy.

Konkrétně na otázce pronájmu prostor se pracuje. Pan tajemník dal poptávku na nové prostory. Průběžná informace je, že nějaké nabídky přišly, ale zatím jsme nedostali ucelený materiál. Ty nabídky, jak jsem vyrozuměl, byly takové hodně tajemné. Takže pan tajemník na tom dál pracuje. Samozřejmě platí i podmínka z té původní smlouvy, že v případě opuštění Namira se musí město přestěhovat do svého, tedy že musí něco postavit nebo koupit.

Náměstek Martin Major, který má v gesci investice, již řekl, že třeba plánovaná tramvajová trať na Nové Sady je v „hybernaci“. Vy jste hovořil o různých odkladech. Kterých velkých investic by se to tedy týkalo?

Odbor investic zpracoval materiál o tom, které lze odložit. Ale to byla úspora jen asi 12 milionů. Plus tramvajová trať. Zastávám názor, že tyto investice je třeba hodnotit z hlediska návratnosti. Návratná investice přinese úspory nebo příjmy.

A taková je podle vás která?

Máme velkou polemiku na radách mezi tramvajovou tratí a odpadovým centrem ve Chválkovicích. Návratnost u odpadového centra souvisí i s legislativou o skladování odpadu a jeho postupným výrazným omezením. V neposlední řadě je třeba vylepšit i pracovní podmínky zaměstnanců v odpadovém centru. Tramvajová trať je perspektivně také důležitá. Na Nových Sadech se očekává velká výstavba, bude tam potenciál cestujících, ale aktuálně při stavu využívání první větve je to investice, jež bude generovat hlavně náklady.

Jaký vlastně očekáváte propad příjmů města?

Největší výpadky budou z daně z příjmů a DPH. Celková částka se pohybuje okolo 220 milionů. Samozřejmě je tam dopad toho výrazného navýšení poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ a malá s. r. o.

O kolik to kompenzační bonus posunul?

Pohybujeme se na úrovni 50 milionů korun.

Část opozice i s odkazem na Svaz obcí uvádí, že může jít až o 90 milionů. To podle vás nehrozí?

Ne.

Jak dopadla koronavirová krize na městské akciové společnosti?

Technické služby musely fungovat, těch se to téměř nedotklo. Lidé byli doma, museli si vařit a v některých odpadových komoditách došlo k navýšení objemu o 10 až 15 procent. Nechci to hrotit, ale měli jsme krizi a kdo potřeboval, aby byla tramvajová trať, a kdo, aby byly vyvezené odpadky? Samozřejmě může přijít i krize, kdy bude spíše potřeba tramvaj, ale neumím si ji teď představit. To je samozřejmě řečeno v nadsázce.

Jaký byl dopad na dopravní podnik?

Očekávané propady tržeb jsou okolo 15 až 20 milionů korun. Nebylo příliš kde hledat úspory. Je tam řada fixních nákladů, například výdaje na infrastrukturu, které nelze zrušit. Ušetříte něco na mzdách, pohonných hmotách, ale všechno dál běží. Nejhůře to ale dopadlo na Výstaviště Flora kvůli zrušení jarní výstavy.

A jak jsou na tom příspěvkové organizace?

Zatím deklarují, že cashem to zvládají, mohly využívat i různé kompenzační bonusy. Uvidíme v září a v říjnu podle vyúčtování. Jediná vážnější situace je na Sluňákově, kde byl výpadek příjmů značný.

Co se týče Moravského divadla, spekulovalo se o možném rušení souborů, byť podle ředitele i náměstkyně pro kulturu to není na stole. Platí to?

Třísouborové divadlo něco znamená a něco stojí. Nechceme určovat, co se bude anebo nebude hrát, ale chceme znát i tu ekonomickou stránku. Může nastat situace, že tomu bude potřeba přizpůsobit repertoár. Pokud zkrátka na něco nemáme potřebné nástroje, tak to nebudeme hrát. Například Cyrano z Bergeracu si vystačí, když to zjednoduším, se třema regálama. Přitom mu to neubírá na kvalitě.

A nějaké rušení souboru tedy…

Není na pořadu dne.

Jak do toho všeho šetření zapadá plánovaná výstavba nového zimního stadionu?

Nová ledová plocha je cíl. Materiály, které byly schváleny, hovoří o nějakých dvanácti etapách, kam se máme dostat a kolik to bude stát. Postupnými krůčky, co nám dovolí naše finance. Pokračujeme v tom. Nikdo vám ale neřekne, že to bude tehdy a tehdy. Je potřeba mít připravené projekty, když by přišla půlmiliardová dotace, abychom to mohli rychle spustit. Pan primátor se netají tím, že on není z těch, kdo by chtěl opouštět město a jít někam výš. Možná je to jeho životní projekt, aby s ním byl spojovaný.

Máte představu, co bude po tom všem s městským dluhem?

Splácíme každý rok 130 milionů a zatím chceme splnit to, že město odevzdáme na konci volebního období s nižším dluhem. Ale může se na některé další radě stát, že se ukáže potřeba daleko víc investovat, banky budou ochotné poskytnou úvěry a dluh se opět prohloubí. I to se může stát. Ale já myslím, že teď to není potřeba.