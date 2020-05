Krize v letectví dopadla i na Hanou, v Honeywellu přijde o práci 200 lidí

Informace o tom, že Honeywell Aerospace se chystá snížit počet zaměstnanců o dvě stovky, potvrdila krajská pobočka úřadu práce (ÚP).

„Máme nahlášen záměr hromadného propouštění zaměstnavatele z oblasti strojírenství se sídlem v okrese Olomouc. Jako důvod uvádí pokles poptávky v klíčových segmentech, překážky v dodavatelském řetězci a potíže se zákazníky. Počet propouštěných přibližně odpovídá vašim informacím,“ řekl MF DNES ředitel odboru zaměstnanosti olomoucké pobočky ÚP Bořivoj Novotný.

Kvůli povinnosti mlčenlivosti nesmí ÚP sdělit, o kterou firmu konkrétně jde. Honeywell se však k záměru nakonec sám přihlásil.

„Procházíme obtížným ekonomickým obdobím, které přináší bezprecedentní a pokračující globální zdravotní krize. Stejně jako naši zákazníci, i my musíme reagovat na oslabení průmyslu, včetně snížené poptávky po našich produktech a službách,“ uvedl mluvčí firmy Graham Campbell.

„Podnikli jsme kroky k tomu, abychom zachovali co nejvíce pracovních míst, a budeme v tom pokračovat, ale naši pracovní sílu v Olomouci musíme přizpůsobit současné atmosféře v leteckém průmyslu,“ dodal.

Obří zakázka na respirátory vyšuměla do ztracena

V Mariánském Údolí tak došlo na scénář, který se místní odbory snažily dva měsíce odvrátit.

„Neustále jsme hledali možnosti, jak všechna pracovní místa zachovat. Lidé byli na 60 procentech platu, nařizovala se dovolená, měnily se směnnosti, přecházelo se z vícestrojové obsluhy na jednostrojovou. Hledal se i náhradní program,“ popsala předsedkyně odborového svazu Dana Stiborová.

Z toho, jak se firma nakonec rozhodla, radost nemá. „Propouštěni jsou lidé napříč všemi profesemi, nedotklo se to snad jen nástrojařů,“ podotkla žena, která se snažila pro odcházející zaměstnance alespoň vyjednat ty nejlepší podmínky.

„Myslím, že lidé dostávají nadstandard. Pokud odejdou dohodou, zůstávají celý červen doma na sto procentech platu a čerpají dovolenou. Ti, kdo v podniku pracují déle než dva roky, pak dostávají dalších šest mezd,“ shrnula.

Jedním z náhradních programů, do kterého odbory vkládaly naději, byla výroba respirátorů. Společnost Honeywell v dubnu nabídla české vládě, že na Olomoucku do čtyř měsíců vybuduje fabriku schopnou vyrábět pět milionů respirátorů za měsíc. Produkce by pokryla poptávku v celé střední Evropě.

Když ale o jednáních informoval ministr průmyslu a obchodu (MPO) Karel Havlíček, strhla se lavina kritiky ze strany českých výrobců. Ti poukazovali na to, že stát by mohl nakupovat od domácích firem, a ne od pobočky společnosti z USA. Resort couvl a kromě Honeywellu jedná i s dalšími výrobci.

„Dostatek ochranných osobních pomůcek se nyní intenzivně řeší. Minulý týden vláda rozhodla o jejich nákupu prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Mělo by jít o otevřené výběrové řízení, přihlásit se tedy do něj bude moci kdokoliv, kdo splní potřebné podmínky,“ napsala mluvčí MPO Štěpánka Filipová s tím, že jde o zakázku za 3,7 miliardy korun.

K pěti velkým propouštěním z dubna přibyla další dvě

Jiný obří tendr za 1,4 miliardy korun pak nyní probíhá také na ministerstvu vnitra. Zda se jej účastní i Honeywell, však není jasné.

„Proběhlo první jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Někteří účastníci jsou vyzýváni k doplnění a objasnění dokladů. Dle zákona nyní nelze sdělovat více,“ odmítl informovat o detailech mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Prozradil jen to, že přišlo velké množství nabídek od malých a středních podniků a z 99 procent se jedná o dodavatele nebo dovozce z České republiky.

Ochromení ekonomiky, které způsobila opatření proti pandemii nového koronaviru, už v dubnu připravilo v Olomouckém kraji o práci asi 1 400 lidí a míra nezaměstnanosti stoupla na 3,5 procenta. Hromadné propouštění další asi tisícovky zaměstnanců už minulý měsíc oznámilo pět velkých firem, další dvě se přidaly v květnu.

„Jeden záměr se týká automobilového průmyslu a dotkne se okresu Přerov, druhý, z oblasti bankovnictví, pak celého kraje. Pozitivní zprávou je, že jeden záměr hromadného propouštění byl zrušen – šlo o zaměstnavatele v oboru lázeňství,“ sdělil ředitel Novotný z Úřadu práce ČR.