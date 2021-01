Hasiči v Olomouci ukázali novou matraci, zbrzdí pád až z pětadvaceti metrů

Podobných matrací už je nyní v regionu celkem pět, hasiči je využívají především při zásazích, kde - například kvůli nedostatku místa - nemohou nasadit výškovou techniku.

„Nejčastěji je využíváme při záchraně osob z výšek, například z ocelových konstrukcí či komínů. A také v případech, kdy se předpokládá sebevražedný skok. Samotnou matraci tvoří vzduchem naplněný polštář, který při pádu pohltí sílu dopadu,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Zdeněk Hošák.

Matrace měří na výšku 2,4 metru, při pohledu shora jde o čtverec, jehož strana má 4,6 metru. Hasiči ji zvládnou vyložit a rozprostřít během několika desítek sekund, nafouknutí pomocí vzduchové lahve pak zabere maximálně minutu.

Hasiči matraci dnes předvedli při prezentaci nové techniky pořízené díky finančnímu daru olomoucké radnice ve výši 720 tisíc korun.



K vidění byl kromě ní mimo jiné telemetrický systém pro měření náklonu stavebních konstrukcí, kdy se po poškozené budově rozmístí citlivá čidla a v případě i jen dvoumilimetrového pohybu zdi jsou zasahující hasiči varováni.

Hasiči získali také diamantový vrtací stroj, jenž si dokáže poradit i s vyztuženým betonem, asfaltem či zdmi. Poslouží především jako doplněk štěrbinové kamery.

„V praxi nastávají případy, kde je nutné vyvrtat do stavební konstrukce otvor, kterým by bylo možné protáhnout objektiv štěrbinové kamery a zjistit, zda se v daném prostoru nenacházejí lidé. Tento stroj je schopný provrtat konstrukci až do hloubky sedmdesáti centimetrů. Při vrtání je chlazen vodou,“ shrnul Hošák.