Nové masky pro zdravotníky otestují i v Olomouci, filtry mají z Lutína

11:02

Doslova spásou v dodávkách ochranných pomůcek proti koronaviru, především pro lékaře a zdravotníky, by mohla být nová maska vyvinutá na ČVUT. Část zásluh na jejím nasazení do praxe putuje i do Olomouckého kraje – klíčové filtry se vyrábí v Lutíně a do klinického testování se zapojila olomoucká nemocnice.