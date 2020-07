Exministr Staněk se z pozice náhradníka vrací mezi olomoucké zastupitele

Někdejší primátor a pak i ministr kultury se do zastupitelstva vrátí na nejbližším zasedání po prázdninách 7. září. Weiermüllerová uvedla, že se mandátu vzdala ze zdravotních a osobních důvodů:

„Mám nemocnou matku a já sama mám také vážné zdravotní problémy. Potřebuji se postarat o sebe a svou maminku, to je teď pro mě na prvním místě.“

Staněk MF DNES potvrdil, že mandát přijme. „V komunálních volbách jsem ČSSD podporoval z 15. místa bez ambicí zasednout v zastupitelstvu. Nicméně díky preferenčním hlasům jsem postoupil na 5. místo jako třetí náhradník. Z výše uvedených důvodů mě informace o zisku mandátu překvapila, nicméně jej přijmu, protože vyplývá z výsledku voleb, který respektuji,“ napsal v SMS.

„Naskakuji do rozjetého vlaku, ve kterém ČSSD sedí v opozičních lavicích. Už tím je moje působení v zastupitelstvu limitované, ale určitě chci najít argumenty a podporu pro pokračování projektu prodloužení tramvajové trati a skutečné nastartování kroků k reálné rekonstrukci zimního stadionu,“ dodal.

Křeslo, které „zbylo“ na exministra

Pro ČSSD v Olomouci je rezignace Weiermüllerové už třetí v pořadí od voleb v roce 2018. Strana, jež dlouhá léta tvořila radniční koalici, se tehdy jen stěží dostala do zastupitelstva. S pětiprocentním volebním výsledkem získala pouhé dva mandáty, o osm méně než v roce 2014.

Lídr olomouckých sociálních demokratů a bývalý investiční náměstek primátora Filip Žáček se funkce záhy vzdal a následoval právě Staňka na ministerstvo kultury. Zároveň začal pracovat pro banku olomouckého miliardáře Pavla Hubáčka.

Následně, aniž by se mandátu vůbec ujal, se funkce zastupitele vzdal i první náhradník Miroslav Gajdůšek, šéf krajského odboru školství. Žáčka tak tehdy vystřídala až druhá náhradnice Weiermüllerová, po jejím odstoupení křeslo zbylo pro exministra.

Na volebním debaklu ČSSD z roku 2018 se podepsalo několik zásadních chyb, které strana udělala – a právě Staněk na nich měl svůj podíl. Mimo jiné proto, že byl tváří nesourodé koalice stran, která po předchozích volbách obešla vítězné hnutí ANO.

Za Staňkem šla také kritika papalášství a kumulace funkcí, když kromě primátorského křesla seděl i v Poslanecké sněmovně a do třetice půl roku před volbami přibral ještě post ministra kultury. Místo toho, aby ČSSD ve volební kampani stavěla na primátorovi, musela hledat novou tvář, jíž se stal nenápadný náměstek Žáček.

Za dobu, kdy Staněk vládl resortu kultury, se nejvíc „proslavil“ odvoláním šéfa olomouckého Muzea umění Michala Soukupa a ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Následnou vlnu nevole neustál a z vlády byl nakonec odvolán. Podle zdrojů z jeho okolí to vnímal jako křivdu a měl vedení ČSSD za zlé, že ho ve funkci více „nepodrželo“.

Po neúspěchu ve volbě přesunul kancelář ze sídla ČSSD

V nečekaných krocích pak Staněk pokračoval i v domovské olomoucké buňce ČSSD. Poté, co současného poslance spolustraníci z Olomouce nezvolili do žádné funkce ve vedení, zvažoval založení vlastní stranické organizace a také vypověděl v tradičním olomouckém sídle sociální demokracie nájem poslanecké kanceláře. Ekonomicky strádající ČSSD tím odřízl od významného zdroje financí.

Krajský předseda ČSSD a náměstek hejtmana Jiří Zemánek potvrdil, že Weiermüllerová si na zdravotní a rodinné problémy stěžovala delší dobu. O tom, že se chystá odstoupit, ale nevěděl.

„Asi chápu, proč rezignovala, ale nesdělila mi to předtím, než to udělala. Na to má ale koneckonců svoji olomouckou organizaci,“ podotkl.

K novému angažmá Staňka se nechtěl příliš vyjadřovat. „Je to zkušený zastupitel, nota bene byl čtyři roky primátorem. Nemělo by mu činit žádný problém zastupitelskou funkci vykonávat,“ řekl Zemánek, jehož dříve se Staňkem pojil přátelský vztah, který však podle kuloárních informací v posledních dvou letech dramaticky ochladl.

Odpovědi na otázku, zda comeback neúspěšného ministra pomůže ČSSD v komunální politice, se krajský šéf sociálních demokratů vyhnul: „Mohu konstatovat, že je to zkušený zastupitel, toť vše.“

Časté střídání tváří na jednom ze dvou zastupitelských křesel v krajském městě, podle Zemánka ČSSD nepoškodí.

„Vzhledem k tomu, že nejsme v koalici a máme tam jen dva zastupitele, tak by snad ani třetí rezignace v pořadí neměla hrát žádnou velkou roli,“ míní.