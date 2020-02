Klíčový olomoucký most byl po roce a půl otevřen, v pondělí se zavře další

Původní most stál u známé restaurace Bristol od roku 1941, denně po něm projelo na 15 tisíc aut. Kvůli rozšiřování koryta ho však čekala demolice. Na nový most bylo potřeba zhruba 1 400 metrů krychlových betonu, domíchávače ho sem musely loni v létě kvůli celistvosti nosné konstrukce navozit za jediný den.

Cesta Komenského ulicí byla pro osobní auta zapovězena od května 2018, brzy se ovšem Olomouc bude muset potýkat s další velkou uzavírkou. A znovu kvůli bourání mostu.

Tentokrát jde o most, který se klene dál po proudu na Masarykově třídě. Stojí tu od poválečných let, také on musí ustoupit protipovodňovým opatřením.

„Uzavírka mostu na Masarykově třídě začne v pondělí 2. března. Při úpravách koryta ho čeká demolice, následovat bude stavba nového mostu. Podle investora, jímž je Povodí Moravy, potrvá uzavírka zhruba dva roky, tedy až do začátku roku 2022,“ podotkl mluvčí radnice Michal Folta.

Čtyři dny, jež konec jedné a začátek druhé uzavírky oddělují, město řidičům nechalo na to, aby si po dlouhé době opět zvykli na obvyklou trasu od Dobrovského a Komenského do Pasteurovy ulice.

Přes most na Masarykově třídě vedou i tramvajové koleje, zdejší MHD tak čeká v následujících týdnech řada změn. Tramvaje částečně nahradí výlukové autobusy, některé zastávky posléze obslouží obousměrné tramvaje. Zajíždět budou až na Žižkovo náměstí.

Jak vypadalo betonování konstrukce nového mostu