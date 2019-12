Prosincové otevření olomouckého mostu se ruší, objížďka potrvá až do března

Na nyní dokončovaný most přestavěný v rámci budování protipovodňových opatření a rozšíření koryta Moravy se auta měla původně vrátit 18. prosince.

Nyní je jasné, že to v rámci zkušebního provozu bude platit pouze pro MHD, chodce a také hasiče, záchranáře i policisty.

Povodí Moravy, které je hlavním investorem celých protipovodňových opatření, vysvětluje pouze částečné otevření mostu tím, že se v jeho bezprostředním okolí se bude v následujících měsících ještě pracovat.

„Jde nám především o bezpečnost obyvatel, účastníků silničního provozu a plynulost dopravy. Most není samostatnou stavbou, je součástí projektu protipovodňové ochrany, na níž budou práce ještě několik let pokračovat,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Pokud bychom most otevřeli i pro osobní dopravu, docházelo by v rámci prací k různým dílčím omezením, která by v důsledku vyvolala v dopravě chaos,“ dodal.

Zkušební provoz na mostě potrvá do konce února, od března by tak měla být trasa, kudy před uzavírkou denně projelo na patnáct tisíc vozů, otevřená i pro osobní auta.

„Nezastírám, že pro nás znamená pouze částečné otevření mostu určité zklamání. Chtěli jsme, aby byl most otevřen plně. Ačkoli uvedené technické důvody chápeme, byl bych raději, kdyby tudy mohla projíždět i osobní auta hned v prosinci,“ komentoval změnu olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

„Jakožto samospráva ale nemáme žádné nástroje, jak toto rozhodnutí zvrátit, trvali jsme tedy alespoň na dohodě, že most bude stoprocentně a plně zprovozněn nejpozději k 1. březnu,“ doplnil.