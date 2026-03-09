Proces, který zahájí vydání opatření obecné povahy, odhlasovali zastupitelé jednomyslně, finální schválení může přijít v červnu po uplynutí povinné ohlašovací lhůty. Kolik město potenciálně získá peněz, není jasné.
„Jsme zde ve sféře daně z nemovitostí, kterou u nás nevybírají obce jako třeba na Slovensku, ale samosprávám plyne prostřednictvím finančních úřadů a vztahuje se k ní mlčenlivost. Rozhodně nám nikdo nesdělí, jak vypadá daňové přiznání daného pána,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).
„Přístup majitele je strašně komplikovaný, chceme ho tímto přinutit k dialogu a akci,“ dodala primátorka Miroslava Ferancová (ANO) ke zvýšení místního koeficientu pro vymezené nemovité věci na nejvyšší hodnotu pět.
Vila je opuštěná několik let, postupem času v ní začali přebývat lidé bez domova a narkomani. Dopady na okolí jsou značné.
„Požáry, nesnesitelný zápach linoucí se z vily a trvalá existence problematických osob vede k pocitu nebezpečí nejen majitelů okolních domů, ale všech kolemjdoucích,“ shrnul pro iDNES.cz za sousedy předseda komise městské části Nové Hodolany Svatopluk Binder (ANO). Sám bydlí v blízkém okolí.
Majiteli vily hrůzy hrozí vyšší daň. Olomouc ho tím chce dotlačit k nápravě
Lidé ve vile poblíž rušné Masarykovy třídy spojující nádraží s centrem nahromadili nebezpečný odpad, zejména použité jehly, ruší okolí a problém je i s hygienickými a zdravotními riziky. Použité injekční stříkačky byly odhazovány mimo jiné do areálu Mateřské školky Blanická.
Druhým případem je nemovitost v ulici Na Vlčinci v místní části Černovír. Tam navrhuje město nižší koeficient 3,5, jelikož vlastník chce objekt zbořit a má tam stavební záměr.
Místním koeficientem se násobí základní sazba daně stanovená zákonem, v Olomouci je nyní na hodnotě dva.