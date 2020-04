Cizinci surově zbili krajana. Rozřežeme tě a rozházíme po Olomouci, hrozili

Podle informací, které policie zveřejnila ve středu, se trojice mužů blíže neupřesněné národnosti ve věku od 24 do 51 let pustila do své oběti v neděli odpoledne v kuchyňce ubytovny v jedné z okrajových částí Olomouce.

„Podle dosavadních výsledků vyšetřování napadeného nejprve udeřili lahví do hlavy. Když poté upadl na zem, útočníci ho několik minut kopali a tloukli pěstmi. Současně mu vyhrožovali, že ho ‚rozřežou na kousky a rozhází po celé Olomouci‘,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.

Muž následně skončil s mnohačetnými zranění v péči lékařů. Útočníky zanedlouho zadržela policie.

„Jsou podezřelí z trestných činů ublížení na zdraví a vydírání, za které jim hrozí pobyt ve vězení v délce šesti měsíců až čtyř let,“ doplnil Kořínek.