Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Oznámení o pobodaném muži zaznělo na tísňové lince v sobotu po třetí hodině v noci. Do baru v blízkosti olomouckého centra následně vyjela záchranná služba a policie.
„Policisté po příjezdu zadrželi jednašedesátiletého útočníka, který měl v baru po předchozí hádce nožem napadnout dvaatřicetiletého muže. Zraněný byl ihned převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Pacient byl přijat a ošetřen na urgentním příjmu a následně na traumatologii. Z nemocnice byl již propuštěn,“ doplnil v pondělí po poledni mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
Oba muži byli v době incidentu pod vlivem alkoholu. „Kriminalisté zjistili, že útočník byl v minulosti opakovaně odsouzen pro výtržnictví a ublížení na zdraví, ale v roce 2024 také pro zločin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ podotkl Hejtman.
Zadrženému muži, který je nyní opět obviněn z výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví, hrozí pět až dvanáct let vězení. Na soud bude čekat ve vazbě.