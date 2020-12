Do vedení tepláren míří exmanažer ANO, jenž má Olomouci radit s akciovkami

Akciová společnost Olterm & TD Olomouc má již dlouhé roky na starosti teplárenskou infrastrukturu v Olomouci – jednoduše řečeno rozvádí teplo a teplou vodu. V Oltermu má podíl 66 procent nadnárodní koncern Veolia, zbytek akcií drží město.

V představenstvu společnosti od loňského února seděl kromě dalších zástupců také vedoucí odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu Zdeněk Bogoč. Ten však před nedávnem oznámil svou rezignaci na post.

Důvody svého konce příliš komentovat nechtěl. „Šlo o časové a osobní důvody,“ reagoval pouze.

Jeho odchod přišel jen krátce poté, co se Olterm nečekaně nepřihlásil do výběrového řízení na provozování plaveckého bazénu a město muselo narychlo hledat jiné řešení. Podle Bogoče s tím však jeho konec nesouvisí: „Má úvaha o konci byla dlouhodobá.“

Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) stály za Bogočovou rezignací dva důvody: jako úředník magistrátu má dbát na zájmy města, jako člen představenstva však ze zákona musí jednat ve prospěch firmy, čímž se dostával do střetu zájmů.

Druhým důvodem bylo Bogočovo vytížení na městě. „Připravujeme materiál pro zastupitelstvo o dlouhodobé koncepci našeho obchodního podílu v Oltermu a provozování teplárenské infrastruktury, což je náročné. Pan Bogoč už má navíc tolik projektů na městě, že věnovat se tomu na plný úvazek by bylo nad lidské síly,“ popsal.

Staronová tvář

Uvolněné křeslo v Oltermu náleží podle politických dohod nominantům ANO. Na místo Bogoče po nepříliš úspěšném hledání hnutí nakonec navrhlo Martina Itterheima, který v minulosti působil jako šéf celostátní kampaně hnutí premiéra Andreje Babiše.

MF DNES v minulosti popsala, že Itterheim poté dostával řadu zakázek na poradenské služby od úřadů, na které mělo ANO vliv - například v Jihomoravském či Středočeském kraji. Již druhou poradenskou smlouvu s ním ostatně má uzavřenou i Olomouc, které radí s transformací městských společností.

Sám Itterheim byl do letošního jara člen hnutí spojený především s lidmi v brněnské buňce v čele s někdejším primátorem Petrem Vokřálem a poslankyní Taťánou Malou. Po propuknutí korupční kauzy Stoka a boji uvnitř brněnského ANO z hnutí vystoupil.

„Pan Itterheim je dlouhodobě partnerem a poradcem v koncepčních věcech oboru strategie a řízení, věnoval se přípravě podkladů na další provozování vodárenské a teplárenské infrastruktury. Bude mít za úkol připravovat materiály a hájit zájmy města,“ uvedl Žbánek.

„Hnutí ANO nehodlá v těchto firmách obsazovat politické trafiky, ale chce skutečně nominovat odborníky,“ hájí výběr.

Sám Itterheim MF DNES řekl, že nabídku města zvažoval a napoprvé ji prý odmítl.

„Byl jsem požádán, jestli bych město nemohl zastupovat, že pan Bogoč nemá vůbec čas a že by tam rádi dostali někoho, kdo má zkušenosti s řízením společností. Město má ambice více spolupracovat s Oltermem. Původně jsem to odmítl, oni mi pak volali ještě jednou, že nevidí, koho by tam reálně dali, tak jsem souhlasil,“ shrnul.

Opozice byla proti

Itterheimova pozice v Oltermu však také nebude úplně pohodlná. S koncem kalendářního roku mu vyprší platnost poradenské smlouvy, a v případě, že by nedošlo k jejímu obnovení, ho pak formálně nic neváže k tomu, aby jednal v zájmu města.

„Byl jsem požádán, jestli bych tu smlouvu mohl prodloužit. Novou smlouvu ale nemám, ještě nebyla ani vytvořena,“ popsal sám dosavadní stav.

Podle opozice, která na zastupitelstvu v půlce listopadu hlasovala proti Itterheimově vyslání do Oltermu, se jeden střet zájmů pouze nahrazuje jiným.

„Na jednu stranu má pan Itterheim na základě smlouvy radit městu s transformací akciovek, na druhou je ale do vedení jedné z nich jmenován a bude tou společností placen. Ve chvíli, kdy jednu z činností nebude vykonávat dobře, jak město bude řešit tu druhou?“ poukazuje opoziční zastupitel Petr Macek (ProOlomouc).

Žbánek však poradci věří. „Jako člen představenstva má hájit zájmy Oltermu, ale úkol prosazovat zájmy města vychází i z toho, že město připravuje koncepční materiály, zda navyšovat základní kapitál ve společnosti, nebo se naopak stáhnout,“ řekl.

„Vycházíme ze znalosti a dlouhodobé spolupráce s panem Itterheimem. Nemyslím, že by byl stranil někomu jinému než městu,“ dodal primátor.