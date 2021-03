Olomoucký kraj chce zachránit skomírající projekt společné likvidace odpadů

Na začátku března radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída uspořádal videokonferenci na téma budoucí likvidace odpadů v regionu. V minulosti v kraji vznikla Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, do které vstoupily například Olomouc, Prostějov, Přerov, Uničov, Mohelnice, Konice a další menší obce.

Kvůli koronaviru však byla již několikrát odložena valná hromada, a plán na společnou likvidaci odpadů tak ustrnul na mrtvém bodě. „Chci rozkrýt zákulisí podivné Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje,“ sliboval navíc před krajskými volbami Šmída.

„Stav, ve kterém akciovku přebíráme, je velmi špatný. Zájem obcí už není tak velký jako dřív. Vnímám zde také obrovský informační deficit. Jestli tady někdy před lety existovalo nadšení ‚pojďme postupovat společně‘, tak dnes jsou fakticky možné pouze dvě cesty: uznat, že se to nepovedlo, a projekt ukončit, nebo do toho pořádně šlápnout a udělat zmrtvýchvstání,“ prohlásil nyní radní Šmída.



V minulosti celý odpadový projekt kritizovala opozice. Krajská zastupitelka a senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová nesouhlasila například s tím, že řada důležitých pasáží ve strategické studii za dva miliony korun o odpadech v kraji byla utajená. Začerněný byl dokonce i seznam, které informace jsou vlastně utajené.

Prostějovský opoziční zastupitel Aleš Matyášek zase varoval před tím, že připravovaný plán připomíná výprodej vody do zahraničí.

„Kraj založil akciovou společnost, která se postará o svoz odpadu, kde ho předá konečnému soukromému zpracovateli. My vytvoříme jakési trubky, skrze něž byznysmenovi opět přitečou naše peníze formou poplatků za odpad,“ namítal Matyášek. Obce další tunel s odpady podle něho nesmí v žádném případě připustit.

Odpadový projekt musí být transparentní

Krajský radní Šmída oznámil, že veškerou kritiku, námitky a připomínky bude řešit.



„Chci zahájit komunikaci, všechno vysvětlovat a společnost otevřít, aby to byl transparentní projekt. Už jsem vyzval všechny akcionáře, aby poslali své názory a požadavky, protože různá města a obce si od toho slibují různé věci,“ řekl.



„Například Olomouc relativně spěchá, protože vozí odpad do spalovny, naopak Přerov zatím skládku má a pár let komunální odpad řešit nepotřebuje,“ vysvětlil Šmída.

Servisní společnost by se navíc podle něho nemusela zabývat pouze komunálním odpadem, ale mohla by být širší platformou pro řešení odpadů komplexně.

„S novým odpadovým zákonem přijdou nové výzvy a od starostů vím, že mnohdy ani není problém směsný komunální odpad, ale plast a další věci. Když už nástroj máme, můžeme ho použít ke kultivaci celého odpadového hospodářství v kraji. Je ovšem potřeba skutečný restart servisní společnosti,“ řekl Šmída.

Původní plán byl pro některé obce nejasný

Jednou z obcí, která se v minulých letech ke krajskému projektu nepřihlásila, byla Náměšť na Hané na Olomoucku. „Nakonec jsme se rozhodli, že nevstoupíme. Byla tam totiž spousta neznámých, projekt byl nejasný a nepřesvědčil nás,“ vysvětlila starostka Náměště a krajská zastupitelka Marta Husičková.

„Kdybych věděla, že obci opravdu přinese ovoce, byla bych první z těch, kteří by řekli, pojďme do toho. Nebylo nám však úplně jasné, co se bude dělat a jaká je základní vize,“ dodala.



Nové plány kraje nyní bude pozorně sledovat, protože řešení odpadů je podle ní pro obce zásadním a náročným úkolem. Připustila, že kvůli změně zákona o odpadech bude muset zřejmě i Náměšť od příštího roku zvyšovat poplatek.

„Už moc dlouho máme 500 korun. Byla bych pro, abychom v této věci drželi basu dohromady s ostatními obcemi, protože v jednotě je síla. Ale u toho původního krajského projektu jsme si nebyli stoprocentně jistí. Některé obce tam vstupovaly, protože se bály, co bude. No ale kdo se bojí, nesmí do lesa,“ poznamenala Husičková.

Bývalý hejtman Olomouckého kraje a současný poslanec Ladislav Okleštěk (ANO) prohlásil, že si počká na to, co nové vedení kraje vymyslí. „Moc se těším na obě varianty, se kterými přijdou zástupci Pirátské strany. Pokud projekt společného zpracování odpadů ukončí, tak jsem zvědavý, jaký mají plán B,“ reagoval bývalý hejtman.

„Pokud do projektu společného zpracování odpadů pořádně šlápnou, jak hlásá pan Šmída, tak na to si rád počkám. Zatím jsem totiž nezaznamenal, že by zástupci Pirátů kromě řečí o transparentnosti předvedli nějaký zásadní výsledek své práce pro obyvatele Olomouckého kraje,“ dodal Okleštěk.