Očkování v Olomouckém kraji zrychlí, zájem zvedají čtyřicátnici

„Od posledního květnového týdne a následně v červnu se množství vakcín přicházejících do České republiky - a tudíž i do kraje - bude dále navyšovat. To znamená, že budeme proces očkování zrychlovat,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Vyšší dodávky potvrdila i krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová. „Do kraje by mělo přicházet od začátku června přes 36 tisíc dávek Comirnati (vakcína od výrobce Pfizer/BioNTech, pozn. red.). Je to skok asi o deset tisíc týdně. Pro region je to určitě pozitivní zpráva,“ uvedla lékařka s tím, že pak už bude záležet jen na zájmu věkových skupin.

Suchánek předpokládá, že zvýšený přísun dávek přichází ve správnou dobu, tedy když narůstá poptávka.

„Před kategorií čtyřicet plus jsme na některých místech neměli koho očkovat. Například kapacita očkovacího centra ve Fakultní nemocnici Olomouc byla větší než zájem, pak se to odšpuntovalo. Čtyřicet plus je z hlediska počtu obyvatel přicházejících k očkování nejsilnější věková kategorie. Schází se to docela dobře: máme vakcínu, kapacitu i koho očkovat,“ shrnul hejtman.

Olomoucká fakultní nemocnice reagovala na zvýšený zájem dočasným zřízením druhého vakcinačního centra. Do 3. června bude proto dávat první dávku v budově Y a druhou v budově K.

Podle vedoucí nemocničního odboru kvality Jiřiny Cahlíkové tak lze nyní obsloužit až třináct stovek lidí za den.

Praktiky limitovalo málo vakcín i skladování

Novinkou v očkování jsou i upravené skladovací podmínky vakcíny od firmy Pfizer. Tu je nyní možné ponechat v lednici při teplotě dva až osm stupňů Celsia po dobu třiceti dnů.

Pomůže to zejména jejímu uchovávání v ordinacích praktických lékařů. „Skladování se tím výrazně zjednodušilo. Původně to bylo pět dní, což bylo docela problematické, vyočkovat za tu dobu třeba šedesát dávek,“ nastínila Kohoutová.

Praktici tak dosud vakcínu od firmy Pfizer používat nemohli, což by se teď mělo změnit.

„Z ministerstva jsme měli zákaz. Praktičtí lékaři jsou ovšem důležitý pilíř očkovacího procesu, který je do této chvíle trochu vachrlatý v tom, že pro ně doposud nemáme dost vakcín. V kraji už několik týdnů platí, že kromě té od firmy Pfizer jim jdou všechny, ale jejich součet byl doposud tak malý, že mnoho praktiků nemělo čím očkovat. Vyvolávalo to určité napětí,“ podotkl hejtman.

V regionu se dosud zapojilo kolem 230 ordinací

„Zpočátku vakcín nebyl dostatek, někteří praktičtí lékaři by vyočkovali pro své pacienty víc vakcín, než mají aktuálně k dispozici. V některých oblastech čekají na vakcínu, někde se naopak lidé přehlašují do očkovacích center, protože požadavky praktiků nebyly vykryté,“ doplnila Kohoutová.

Možnost nechat si píchnou injekci u svého doktora podle ní využívají především starší lidé, jimž se nechce trápit s registrací přes internet. Nejvíce proočkovanými věkovými skupinami jsou v regionu lidé nad 70 a 80 let, kde už mají první dávku více než tři čtvrtiny.

„Očkujeme je nejdéle a jsou nejochotnější, je tam málo odmítačů,“ poznamenal Suchánek.

Hejtmanství už uzavírá očkování v sociálních službách. Od 8. ledna, kdy začalo v tovačovském domově pro seniory, dostalo vakcínu přes šest tisíc klientů i pracovníků různých zřizovatelů. Podle vedení kraje už proto není potřeba, aby na místa jezdily mobilní očkovací týmy.

V regionu je nyní jedenáct očkovacích center, zatím poslední z nich otevřelo před týdnem v jesenické poliklinice. Zvládne naočkovat dvě stovky lidí denně.

Kraj se na Jesenicku v poslední době snažil přidat další očkovací kapacity k nemocnici v Jeseníku, kam si každý den přijde pro vakcínu kolem tří stovek zájemců.