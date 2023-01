Olomoucký kraj čekají v roce 2023 důležité stavby, soudy i koncerty hvězd

LEDEN

Začátkem měsíce skončí podávání nabídek na 7,6 kilometru dlouhý úsek dálnice D55 z Olomouce do Kokor. V dalších měsících se pak počítá se zahájením stavby.

Přeložka silnice I/55 do nové trasy bude součástí tahu Olomouc – Přerov – Hulín – Otrokovice – Břeclav. Krajský soud v Ostravě koncem minulého roku zamítl žalobu zemědělské společnosti z Velkého Týnce proti stavebnímu povolení, a to je tak definitivně pravomocné. Úsek má být hotový v roce 2026.

Regionu se úzce dotýká i kauza, kterou začne 30. ledna projednávat vsetínský okresní soud. Ten se pokusí určit a potrestat viníka otravy řeky Bečvy ze září 2020. Hlavní líčení má trvat až do prosince, obžalobě čelí společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka, již vinu odmítají.

Ekologická katastrofa, kterou způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku od Valašského Meziříčí až po Přerov. Jedovatá látka podle odborníků poškodila biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na čtyřiceti kilometrech toku.

Příznivci kultury se zase v tomto měsíci mohou těšit na první premiéru Moravského divadla Olomouc. Tou bude 20. ledna Přelet nad kukaččím hnízdem podle stejnojmenného románu Kena Keseyho.

Příběh o zneužití moci, manipulaci s vědomím lidí, strachu, touze člověka vzdorovat nátlaku a léčení vlastních komplexů týráním slabších proslavilo filmové zpracování režiséra Miloše Formana.

ÚNOR

Olomoucká Univerzita Palackého si letos připomíná 450 let své existence. Na webu 450.upol.cz bude postupně zveřejňovat program oslav, první akcí je slavnostní mše 16. února v kostele Panny Marie Sněžné. Celebrovat ji bude arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner.

Barokní chrám byl vybrán i proto, že ho v 18. století vybudovali jezuitští představitelé olomoucké univerzity.

BŘEZEN

V březnu má stavební firma v krajském městě dokončit nový odstav tramvají dopravního podniku, který využije volnou plochu mezi tramvajovou a železniční tratí poblíž hlavního nádraží a zastávky Fibichova. Krytá hala dlouhá 105 metrů pojme až osmnáct tramvají.

Stavba za 279 milionů korun je paradoxně provizorním řešením, protože nové depo plánované ve čtvrti Neředín nepatří nyní mezi priority radnice. Dopravnímu podniku to ovšem usnadní situaci, neboť vozy už nebude muset nechávat přes noc stát na konečné nebo v Sokolské ulici.

Olomoucký dopravní podnik se těší na nový odstav tramvají, aby je nemusel nechávat stát venku. Stavba už míří do finiše.

Ve Slatinicích na Olomoucku si pak bude možné až do poloviny stejného měsíce zabruslit, neboť tak dlouho zde má být v provozu nové venkovní kluziště.

Plocha je vybavená hokejovými mantinely, sofistikovanou chladicí technologií, vyhřívaným zázemím pro návštěvníky i umělým osvětlením. Mimo zimní sezonu půjde kluziště využít pro inline bruslení nebo pozemní hokej.

DUBEN

Olomouc zažije v dubnu velkou a hvězdnou koncertní událost. Zpěvák Bruce Dickinson z Iron Maiden tam vystoupí ve sportovní hale UP v rámci projektu Concerto for Group and Orchestra, za kterým stál zakládající člen Deep Purple Jon Lord, a jde o dílo dokonale kombinující vážnou hudbu s rockovým dynamickým nábojem.

Tím navíc příděl kulturní akcí nekončí, uskuteční se totiž i tradiční svátek květin neboli mezinárodní květinová a zahradnická výstava Flora. Letos to bude v termínu od 20. do 23. dubna. Kromě hlavní expozice v pavilonu A budou pro návštěvníky připraveny zahradnické trhy, několik gastrozón a pestrý doprovodný program.

Ten mimo jiné zahrnuje workshopy, hudební vystoupení, aktivity pro děti a rovněž odpočinkové zóny. Letní etapa výstavy naopak stejně jako loni nebude.

KVĚTEN

Ve výběhu tygra ussurijského v olomoucké zoologické zahradě žijí od konce uplynulého roku společně samec a samice. Zoo dostala povolení k odchovu těchto vzácných šelem, zvířata se proto oddělují jen na krmení a čeká se, až samice přijde do říje. Mládě tygra ussurijského se na Svatém Kopečku narodilo naposledy v květnu 2015.

ČERVEN

Třináctý ročník tradičního olomouckého půlmaratonu se poběží 17. června a opět se očekává účast zhruba šesti tisíc běžců. Rekord trati drží mezi muži i ženami Keňané – Stephen Kiprop s časem 1:00:15 a o 6 minut a 23 sekund pomalejší Mary Keitany.

ČERVENEC

Během prvního měsíce prázdnin slibují zábavu kromě jiných akcí třeba Lázeňské slavnosti v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Letní nedělní promenádní koncerty s doprovodným programem se budou konat v hudebním altánu.

SRPEN

Hudební festivaly k létu neodmyslitelně patří a jedním z nejtradičnějších a nejpopulárnějších jsou Hrady CZ. Akce bude mít opět zastávku na Bouzově, a to ve dnech 25. a 26. srpna. Poblíž hradu založeného na přelomu 13. a 14. století zahrají kapely Kryštof, Kabát, Mirai, Dymytry a další. Vstupenky už jsou v předprodeji.

Mezi tradiční letní kulturní akce patří v regionu festival Hrady CZ, který se koná poblíž hradu Bouzova.

ZÁŘÍ

V první tři zářijové dny se uskuteční třiatřicátý ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok. Ten se koná v rámci celoročního cyklu akcí Hanácký rok v Bystřici a je zaměřen na tradiční lidovou kulturu. Specifikem festivalu je, že k účasti jsou vybírány folklorní spolky, jež předvádějí ve svém programu lidové zvyky a výroční obyčeje svých regionů v autentické, jevištní nebo stylizované podobě.

ŘÍJEN

Na říjen připravuje Univerzita Palackého společně s olomouckým Vlastivědným muzeem jedinečnou expozici univerzitních insignií. Vzácná kolekce zahrne pečeti, žezla a řetězy, které používali či nyní používají akademičtí hodnostáři.

LISTOPAD

Mezinárodní výstavu Lego modelů Svět kostek Olomouc, která se neustále zvětšuje, letos pořadatelé připravují na výstavišti Flora od 17. do 19. listopadu. Návštěvníci uvidí miliony kostek Lego a Duplo seskládaných do stovek unikátních i obřích staveb a modelů.

Organizátoři, mezi než patří i Tomáš Kašpařík zapsaný v Guinessově knize rekordů, se opět chystají pozvat řadu českých i zahraničních stavitelů.

PROSINEC

V závěru roku se každoročně koná festival filmové animace a současného umění PAF Olomouc. Akce se zaměřuje na současné umění včetně performance a hudebních vystoupení, vzdělávací program a na filmovou animaci.

Přehlídka vznikla v roce 2000 jako platforma pro netradiční setkávání s animovaným filmem, jeho hraničními formami a druhy. Za dobu své existence se PAF stal jednou z nejprogresivnějších českých přehlídek současného vizuálního i zvukového umění.