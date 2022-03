Nájmy porostou v obecních bytech velkých měst jen o inflaci, někde vůbec

Zvyšování nájmů čeká nájemníky městských bytů v některých městech Olomouckého kraje. Zdražování by však nemělo překročit loňskou inflaci, která byla necelá čtyři procenta. Pokud by chtěly radnice zohlednit její současnou míru, nárůst by byl podstatně vyšší.