Šantovka je moderní srdce Olomouce, říká developer Richard Morávek

Když v říjnu před deseti lety otevřela, natrvalo změnila tvář širšího centra města. Vlivný developer Richard Morávek, jenž za jejím vznikem stojí, nyní finišuje přípravy obřího rozšíření, pod nímž je opět podepsán londýnský architekt Robert Bishop.

„S architekty jsme odladili finální podobu. Postavíme i obdobu pražského Fóra Karlín,“ prozrazuje Morávek v rozhovoru pro MF DNES.

Olomoučané Šantovku v průzkumu uváděli jako jedno z míst, kde se cítí příjemně. Jak byste zhodnotil její první dekádu existence?

Jsem moc rád, že se za těch deset let povedlo vytvořit a udržet v Olomouci místo, kam lidé rádi chodí. Přichází sem nejen nakupovat, ale taky se bavit. O víkendu si zajdou třeba na gastrofestival, koncert, výstavu, autogramiádu či veletrhy. Každé této aktivitě jsme se během té dekády opravdu pečlivě věnovali. Díky tomu teď máme úspěšné centrum, o němž se ví i za hranicemi regionu.

Nejde ale jenom o prostor obchodní galerie. Vstupujeme i do života města, podporujeme sportovní kluby, umění a Olomouci přinášíme bohatou nabídku kulturních akcí. Chceme totiž městu vracet aspoň část té energie, kterou díky němu máme. Záleží nám na tom, jak se tu žije, jak se bude město dál rozvíjet. Šantovka se prostě stala nedílnou součástí našeho krásného města, jeho tepajícím srdcem.

Když se ohlédnete do doby před otevřením, co bylo nejtěžší?

Asi nejtěžším úkolem bylo přesvědčit nejen politiky a veřejnost, ale také investory a nájemce o tom, že takový prostor do centra patří. Že půjde o jiný projekt než klasické nákupní centrum, že chceme vytvořit moderní srdce Olomouce, které bude živé, funkční a v synergii s historickým centrem. Po deseti letech se ukazuje, že možná byla ta myšlenka odvážná, ale mám pocit, že se to povedlo.

Technicky i finančně náročné bylo samozřejmě odstranění brownfieldu po bývalém závodu MILO. Ostatně ten, kdo si chce téma připomenout, se může od této soboty podívat v Šantovce na výstavu, jež podrobně mapuje historii lokality. Paměť je krátká, rychle se zapomíná, že v blízkosti centra bylo ještě nedávno město duchů. Areál bývalé továrny jsme museli kompletně revitalizovat a od nuly v něm vybudovat něco, co sem přivedlo nový život. A jsme vděční zákazníkům a nájemcům, že jsou tady s námi už dekádu.

Jak jste koncipovali oslavu kulatin?

Tak, aby si na své přišly všechny generace, oslava je hlavně poděkováním za přízeň. Druhá část se odehraje v samotné Šantovce a na plochách před ní. Galerii oživí létající akrobaté, vařit tady bude tříhvězdičkový michelinský kuchař Jacob Jan Boerma, představí se nejlepší barmani. Pro dámy chystáme módní přehlídky, děti si určitě užijí virtuální realitu a různé simulátory letadel. Před Šantovkou zahrají muzikanti. Moc se těším i na velkou světelnou show, jakou Olomouc asi ještě nezažila. Bude to den plný chutí, barev, světla, hudby a dobré nálady.

Milníky Šantovky 2013

18. října byla otevřena, první den do ní přišlo 50 tisíc lidí

Stala se Stavbou roku 2014 Olomouckého kraje.

Do galerie zavítalo za celý rok více než 8,3 milionu lidí.

Se Šantovkou jste zažil i časy krize v době covidu. Přinesly vám něco pozitivního?

Každé těžké období nás může něco podstatného naučit, je potřeba i problémy využít jako příležitost. My jsme nepropadli depresi ani přesto, že většina obchodů musela být uzavřena. Práci jsme spíše zintenzivnili. Chtěli jsme vše zvládnout, ne čekat na zázraky. Bylo to období velké improvizace. Hodně jsme využili online prostor, pomáhali jsme bezpečnostním složkám s hygienickými pomůckami a spolupracovali i s fakultní nemocnicí.

Může to znít jako klišé, ale my jsme se tehdy opravdu v týmu semkli a věřili, že každá krize se dá zvládnout. Mám to štěstí, že mám okolo sebe spoustu skvělých lidí. Využili jsme nedobrovolné pandemické přestávky k ujasnění plánů nového rozvoje a teď je začínáme uskutečňovat. Rozběhli jsme proměnu stávající galerie, která bude ještě atraktivnější; největší výzva však před námi stojí příští rok.

Program oslav 10. narozenin Šantovky proběhne 14. října od 10 hodin. Lidé se mohou těšit například na kapelu O5 a Radeček, Adama Mišíka. Milovníky gastronomie nadchne kuchařská show držitele tří michelinských hvězd Jacoba Jana Boermy z Nizozemska. Nebudou chybět ani vystoupení akrobatů, barmanská show, laser show. Spousta atrakcí je připravena i pro děti. Více k programu najdete zde.

Narážíte na rozšíření centra na parkoviště před ním…

Přesně tak. S architekty jsme odladili finální podobu, kromě Roberta Bishopa na projektu pracoval i architekt Martin Krupauer s ateliérem A8000. Na rozdíl od „první“ Šantovky bude dvojka mnohem více polyfunkční a rozmanitější. Vznikne nové náměstí, ožije nábřeží Mlýnského potoka. Postavíme polyfunkční sál pro divadlo, muzikály, koncerty, kongresy i společenské akce, obdobu pražského Fóra Karlín. Nabídku doplní i atraktivní restaurace.

Chceme se soustředit na životní styl a jeho trendy, bude tu spousta zábavy pro malé i velké a jedno překvapení, které zatím neprozradím, ale za nímž se do Olomouce bude jezdit z širokého okolí. Ubytovat se bude možné v novém hotelu, přidáme unikátní gastroprovozy a velký kulturní a kongresový sál. Vznikne kus nového krásného moderního města. Věřím, že se o lokalitě bude mluvit po celé republice.

Jak se změní stávající Šantovka?

Asi nejvýraznější bude úprava a rozšíření food courtu (prostor, u kterého jsou seskupeny prodejny jídla, restaurace či například kavárny – pozn. red.). Na střechách galerie vytváříme ekologické projekty, máme tu včelíny, hmyzí hotely a ptačí budky i hnízda. Připravujeme též nové okrasné, užitkové a komunitní zahrady. Šantovka bude ještě přívětivějším místem. Chceme, aby se lidé u nás cítili co nejlépe. Abychom mohli slavit i další narozeniny.