Nové cyklostezky vedou v Olomouckém kraji k přehradě či mírovské věznici

Lákadlem plumlovské trasy je hlavně to, že vede podél přehrady. „Lidé si ji chválí, využívají ji i k procházkám s kočárky. Uvidíme, jaká bude sezona a co na ni řeknou rekreanti,“ sdělila starostka Plumlova Gabriela Jančíková ke stavbě za téměř 28 milionů korun.

„Hodně stálo nutné přemostění, stezka byla navíc postavena ve svahu a ve složitém terénu. Také se zpevňovaly břehy,“ vysvětlila starostka vysokou částku.

Dalším loni na podzim dokončeným úsekem, který tak zažívá svou plnou premiéru až nyní, je 3,8 kilometru propojujících na Šumpersku Mohelnici, Křemačov a Mírov.

„Pro návštěvníky je to hezký výlet, v létě zakončený na venkovním koupališti v Mírově, které Mohelnice nemá. Místní ji pak využijí k dojíždění do práce, ve věznici pracuje mnoho Mohelničanů a opačným směrem zase jezdí děti do škol,“ shrnul starosta Mohelnice Pavel Kuba přínos stavby za 18 milionů.

Mezi Šternberkem a Uničovem byl v březnu dokončen jeden z posledních úseků stezky spojující tato dvě města. Konkrétně dvoukilometrová část mezi Mladějovicemi a Babicemi. Podle starostky druhé zmíněné obce Dany Haasové je stezka důležitá hlavně kvůli bezpečnosti.

„V uplynulých letech tu bohužel došlo i ke smrtelnému zranění cyklisty,“ uvedla.

Cyklostezka Bečva dostane nový úsek

V září by měl být dokončen také další úsek turisticky atraktivní cyklostezky Bečva, jež vede od Přerova až do Rožnova pod Radhoštěm a měří zhruba 153 kilometrů. Jde o část mezi Teplicemi nad Bečvou, Ústím a Černotínem na Přerovsku. Chybí už jen lávka přes Bečvu a položení asfaltu.

„Cyklostezka Bečva je hojně navštěvovaná. Do Ústí přijíždí cyklisté auty ze Zlína, Ostravy, Olomouce a jedou po stezce směrem na Rožnov nebo na druhou stranu. Zatím musejí z Ústí do Teplic po silnicích první a druhé třídy, což je nebezpečné. Tímto se to vyřeší,“ přiblížil starosta Ústí Libor Vykopal.

Nové cyklostezky Už otevřené: Plumlov–Mostkovice (dva kilometry)

Olomouc: Jantarová stezka (700 metrů), Nemilany (400 metrů)

Tři Dvory – Litovel (1,6 kilometru)

Šternberk–Uničov–Mladějovice–Babice (dva kilometry) Letos dokončované: cyklostezka Bečva: úsek Teplice n. B.–Ústí–Černotín (má být hotový v září, délka 2,7 kilometru)

Dobrochov–Kelčice–Vřesovice–Výšovice (v říjnu až listopadu, délka 6,2 kilometru)

Přerov: Velká Dlážka až Hranická ulice (na podzim, 160 metrů) Bez známého data dostavby: Přerov: Palackého ulice (900 metrů)

Olomouc: Chválkovická ulice (900 metrů) a stezka ve čtvrti Holice (500 metrů)

Na stavbě úseku se pracuje druhým rokem, hotový měl být už letos na jaře. Loni na podzim ale rozlití Bečvy a špatné počasí zastavilo zemní práce, komplikace působil i covid. Celková cena se nakonec vyšplhala až na 106 milionů, více než polovinu tvoří nová lávka přes řeku.

„Doufáme, že se částka nebude ještě zvedat kvůli zdražování materiálů a válce,“ doplnil starosta.

Zavřená část se ani letos opravy nedočká

Hůře je na tom už dva roky zavřený úsek cyklostezky Bečva mezi Osekem nad Bečvou a Grymovem, ani letos se opravy nedočká. Důvodem je nedostatek financí.

„Obec Sušice, na jejímž katastru úsek je, nemá na zajištění organizace úprav. Čekáme, jaký postoj zaujme kraj jakožto jediná instituce schopná z větší části tento projekt financovat,“ přiblížil správce dálkových cyklotras Jan Machovský.

Naopak na sousedním Prostějovsku se mají na podzim dočkat nové trasy dlouhé přes šest kilometrů.

„Bude spojovat obce Dobrochov, Kelčice, Vřesovice a Výšovice,“ uvedl krajský cyklokoordinátor Petr Smítal.

V kraji přibývají též městské cyklostezky určené pro lidi dojíždějící za prací. Otevřeno už bylo propojení Litovle a průmyslového areálu ve Třech Dvorech, v Přerově zase vzniká spojka mezi Velkou Dlážkou a Hranickou ulicí či stezky v ulicích Palackého a Lipnická.

V Olomouci stále chybí i některé páteřní úseky

Další cyklotrasy dokončila také Olomouc, například půl kilometru z Nemilan do Kožušan nebo část Jantarové stezky, která spojila Hodolany a Bystrovany.

„Cyklostezka z Nemilan nahradila hojně využívanou polní cestu navazující na zpevněnou účelovou komunikaci vedoucí od ulice Kožušanská k estakádě dálnice D35,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Zároveň letos začala stavba úseku ve čtvrti Holice a trasy podél Chválkovické ulice.

„Nový úsek začíná u parkoviště poblíž pevnůstky u Týnečku a pokračuje do centra k ulici Luční. Část je smíšená o šířce dva a půl metru a další dělená na chodník pro pěší, zelený pás a cyklopruh,“ popsal náměstek primátora Martin Major.

Do budoucna město plánuje dalších sedm cyklotras, podle člena výboru Olomouckých kolařů Jiřího Zapletala je potřeba především dobudovat dva páteřní úseky.

„Chybí cyklostezka směrem na Náměšť na Hané a na Chomoutov. To nám vadí,“ sdělil.

Celkem bylo loni v regionu dokončeno 26 kilometrů cyklostezek za více než 200 milionů. Na letošek vyčlenil kraj podle náměstka hejtmana Jana Šafaříka více než 17,5 milionu korun na všechny aktivity týkající se podpory cyklodopravy v rámci akčního plánu jejího rozvoje. Dalších téměř 2,9 milionu je pak připraveno na rozvoj rekreační cyklistiky.