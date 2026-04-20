„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení

„Tehdy jsem si myslela, že už to nezvládnu,“ líčí padesátiletá žena původem ze Šumperska.
Od začátku roku bydlí v bytě v Olomouci, k němuž jí pomohla organizace Romodrom a její projekt Housing First (Bydlení především).
Od manžela Jaroslava odešla i kvůli domácímu násilí. Vyhlížené bydlení na jižní Moravě však nevyšlo, protože z nabídky poloviny domku se vyklubal podvod a ztráta skoro 80 tisíc korun.
Bývalý manžel pak nabídl skromné bydlení. „Ať to bylo, jak to bylo, ozval se jako první. Začal tři roky trvající maraton. Hodně jsem pracovala, chodila pořád dokola z práce na brigádu. Tehdy jsem procházela zápaly plic, angínami, zdraví naráz řeklo stop, v práci jsem zkolabovala na celkové vyčerpání organismu,“ ohlíží se žena.
Najít bydlení pro sebe a děti ve věku 10 a 15 let se nedařilo. „Měli jsme třeba už přislíbený byt, ale přišel někdo, kdo byl schopný zaplatit několik nájmů dopředu, a nakonec ho získal on. Nebo pronajímatel upřednostnil rodinu se zvířaty před rodinou s dětmi. Takto to bylo pořád dokola,“ popisuje Jaroslava, která pracovala u razicích strojů na náhradní autodíly, jako svářečka, vypalovačka cihel či u lisu.
Neustále se tak potýkala s těžkými břemeny. Není Romka, ale k jejímu znevýhodnění na realitním trhu stačila i trpká životní situace.
Až nedávno sehnala díky Romodromu byt v Olomouci na sídlišti u řeky. Za nevelké 2+1 platí i s energiemi zhruba 21 tisíc korun. O peníze se za pronajímatele stará Sociální realitní agentura.
|
„Bojujeme a zatím to řešíme hmotnou nouzí. Každý měsíc si musíme žádat, jsou to miliony papírů. Nájem hradí majiteli agentura a já jí posílám peníze. Dávky mi chodí po dvacátém v měsíci a do té doby musí být nájem. Kdyby nebylo téhle neziskovky, asi bychom byli pod mostem. Už byly chvíle, kdy jsem to chtěla skončit, ale mám děti. Makáte, snažíte se, pak jdete na sociálku a tam vám řeknou: Když nemáte co žrát, běžte na charitu,“ tvrdí se slzami v očích o zážitcích z úřadu.
Projekt garantuje platbu nájemného
Systém funguje tak, že pokud někdo nájem nezaplatí, odešle ho majiteli nemovitosti agentura z garančního fondu a následně s klientem sestaví splátkový kalendář.
Romodrom začal na Olomoucku pomáhat před několika měsíci. Jeho cílem je zajistit stabilní a důstojné bydlení lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a teprve následně s nimi řešit další oblasti jejich života jako dluhy, zdraví nebo zaměstnání.
Kromě etnických menšin se věnuje také samoživitelům, seniorům nebo nízkopříjmovým domácnostem. Tito lidé většinou žijí v nevyhovujících prostorách, u příbuzných, známých nebo na ulici a nejsou schopni vyřešit situaci sami. Zároveň potřebují intenzivní a dlouhodobou podporu.
Model známý i ze zahraničí je postavený na tom, že lidé bez domova nebo ohrožení ztrátou bydlení získají standardní nájemní smlouvu a podporu sociálních pracovníků, kteří jim pomáhají udržet si bydlení dlouhodobě.
Byty organizace vyhledává po celém kraji s výjimkou vyloučených lokalit. Majitelům nabízí jistotu pravidelného nájemného, garanci podpory ze strany sociální služby a otevřenou komunikaci, protože výběr vhodných klientů je zásadní.
„Snažíme se napasovat zájemce o byt k vhodnému pronájmu. Bereme ohled na velikost bytu, jeho stav, dostupnost, ale taky zjišťujeme, jací jsou sousedé v domě. V neposlední řadě zohledňujeme přání majitelů, je to přece jen jejich majetek,“ přibližuje realitní zprostředkovatelka Romodromu Lisa Antonetti, která má na starost zejména komunikaci s majiteli a správu nemovitostí.
|
Ta zahrnuje garanci nájemného, právní a administrativní servis, kontrolu nebo běžnou údržbu. Služba je díky penězům z Evropské unie bezplatná. „Důležité je pro nás nejen zařídit klientům trvale udržitelné bydlení, ale také zlepšit celkovou kvalitu jejich života od financí, zaměstnání, vzdělání až po rodinné vztahy a psychické pohodlí,“ oznamuje vedoucí krajských týmů organizace Petra Stonišová.
Příkladem, jak to funguje, je i paní Jaroslava, která takto sehnala práci v chráněné dílně.
Mezi prvními zabydlenými pod taktovkou Romodromu je i matka se šesti dětmi. Nově žijí v třípokojovém bytě v městské části Neředín, který vlastní devětadvacetiletý Alois. „Od kamaráda v Praze jsem se dozvěděl o programu Housing First. Hledal jsem, zda je i u nás. S agenturou jsme měli předdomluvené, kdo by v bytě zhruba mohl bydlet. Potom mi představili klientku, seznámili jsme se, na všem se dohodli a zatím bez problémů,“ shrnuje pronajímatel.
Smlouva je uzavřená na rok, cílem je dlouhodobý nájem. Nyní se o vše stará Romodrom, do tří let ale mají úkoly přejít na nájemníky. Pronájem už se tak bude odehrávat bez prostředníka.